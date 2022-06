Brytyjska turystka zgwałcona podczas "masażu błotnego"

Jak donosi portal NDTV, powołując się na informacje lokalnej policji, do zdarzenia doszło 2 czerwca w pobliżu plaży Arambol, znajdującej się nad jeziorem Sweet Lake w północnej części stanu Goa. Kobieta zgłosiła incydent 6 czerwca, po konsultacjach z rodziną i przedstawicielami brytyjskiej ambasady.

Policji przekazała, że gdy wypoczywała na plaży, podszedł do niej mężczyzna, który zaproponował jej masaż błotny. Brytyjka się na to zgodziła. Podczas rozsmarowywania błota po ciele turystki, mężczyzna miał dopuścić się gwałtu. Mąż kobiety, który wraz z nią przebywa na wakacjach w Indiach, w momencie zdarzenia był w pobliżu. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że stało się coś złego, dopóki nie poinformowała go o tym żona.