Świat Przedterminowe wybory w Hiszpanii. "Układ sił jest bardzo wyrównany" Filip Czekała |

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Do głosowania uprawnionych jest ponad 38,6 miliona osób. Lokale wyborcze będą otwarte między godziną 9 a 20. Ponad milion osób zagłosowało już za pośrednictwem poczty.

Według agencji EFE, o godzinie 21, gdy zostaną zamknięte lokale wyborcze na Wyspach Kanaryjskich, zaczną napływać wstępne wyniki. Według prognoz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mogą one być znane około godziny 22.30. Exit pole mają być znane tuż po godzinie 20.

Walencja. Przygotowanie lokalu wyborczego przed głosowaniem Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANA ESCOBAR

"Układ sił jest bardzo wyrównany w wielu regionach kraju"

Prowadząca w sondażach konserwatywna PP (około 32 procent poparcia) nie wyklucza koalicji ze skrajnie prawicową Vox Santiago Abascala (około 18 procent poparcia), jeśli nie uzyska większości pozwalającej na samodzielne sformułowanie rządu. Potrzeba do tego większości bezwzględnej - 176 mandatów.

Santiago Abascal na wiecu w Walencji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BIEL ALINO

Obecnie rządząca Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) Pedra Sancheza na ostatniej prostej wyborczego wyścigu zmniejszyła dystans do PP i obecnie dzieli ją od głównego rywala około 2 punkty procentowe. Ugrupowania bardziej wysunięte na lewo, których udział byłby kluczowy dla ewentualnej lewicowej koalicji, mogą liczyć łącznie na około 10 procent głosów.

Alberto Nunez Feijoo, lider PP, na wiecu w Sewilli Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Julio Munoz

"Politycy są świadomi, że urny wyborcze zawsze potrafią przynieść niespodzianki, a układ sił jest bardzo wyrównany w wielu regionach kraju. (…) Bardzo niewielka liczba głosów może znacząco zmienić końcowy wynik wyborów" - zastrzegł w sobotę portal 20 minutos.

W tych wyborach prawicy sprzyja rozdrobnienie po lewej stronie. Proporcjonalna ordynacja wyborcza faworyzuje duże bloki, jednak na ostateczny wynik głosowania duży wpływ mają partie regionalne, które w skali kraju nie uzyskują wielu głosów, ale we wspólnotach autonomicznych - już tak.

Do urn idą szybciej

To przedterminowe wybory. W normalnym czasie odbyłyby się w przyszłym roku. Premier Sanchez rozwiązał parlament po porażce głosowania nad dekretami, które wprowadzały większą regulację na rynku mieszkań. W tym czasie trwały masowe protesty, których uczestnicy domagali się dostępnych cenowo mieszkań.

Pedro Sanchez i jego żona Begona na końcówce kampanii w Madrycie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JUANJO MARTIN

Kampania w cieniu tragedii na kolei

To właśnie mieszkalnictwo było głównym tematem kampanii. Vox forsował tematykę migracji, którą czynił odpowiedzialną za trudności z dostępem do mieszkań i do usług publicznych. Partia ta opowiada się za zaostrzeniem kontroli imigracji, centralizacją władzy państwowej, obniżeniem podatków oraz wycofaniem wielu progresywnych reform społecznych.

PP koncentrowało się na korupcji, wytykając Sanchezowi skandale w jego środowisku. PP także chce obniżenia podatków. Feijoo przekonywał Hiszpanów, że jest przewidywalnym i przyzwoitym politykiem, który potrafi zarządzać.

Sanchez i ugrupowania na lewo od jego PSOE przekonywały, że stawką niedzielnych wyborów jest demokracja i prawa wywalczone przez lata, jak to do aborcji, eutanazji czy strajku. Deklarowały dalsze inwestycje w usługi publiczne.

Kampania wyborcza odbywała się w cieniu katastrofy kolejowej. 28 października w Urdzie na trasie dużych prędkości łączącej Madryt z Sewillą pociąg państwowego przewoźnika Renfe uderzył w tył składu prywatnego operatora Iryo. W wypadku zginęło 69 osób, a 110 zostało rannych.

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Wybory za granicą, które trwały do czwartku, przebiegały w cieniu kontrowersji związanych z tak zwanym prawem wnuków. Pozwoliło ono na szybsze uzyskanie obywatelstwa potomkom Hiszpanów zmuszonych do emigracji z powodów politycznych w czasach dyktatury frankistowskiej. Ze względu na zaskarżenie instrukcji rządu dotyczącej tej procedury, Sąd Najwyższy zawiesił czynne prawo wyborcze ponad 163 tysięcy nowych obywateli.

Nowy skład Kongresu Deputowanych zbierze się 23 grudnia, aby wybrać przewodniczącego. Następnie król Filip VI wskaże kandydata na stanowisko premiera. Do uzyskania wotum zaufania potrzebnych jest co najmniej 176 głosów; w drugiej turze wystarczy większość zwykła. Jeśli nowy rząd nie zostanie sformułowany w ciągu dwóch miesięcy od głosowania, odbędą się kolejne wybory.