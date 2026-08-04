Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kryzys migracyjny w Ceucie. MSZ Maroka: ostrzegaliśmy Hiszpanię

|
epa13147005
Ceuta. Czerwony Krzyż rozdaje pomoc migrantom
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/REDUAN
Resort spraw zagranicznych Maroka oświadczył, że tamtejszy rząd ostrzegał Hiszpanię przed możliwością masowego wdarcia się migrantów do Ceuty. Stanowisko to zbiegło się z apelem szefowej resortu obrony Hiszpanii, która zaapelowała o przeprowadzenie przez Maroko rzetelnego śledztwa w sprawie.

Marokańskie źródła dyplomatyczne, cytowane przez hiszpańskie agencje Europa Press i EFE, poinformowały, że kilka dni przed wtargnięciem migrantów do hiszpańskiej eksklawy Rabat ostrzegł rząd Pedro Sancheza o wysokim ryzyku przedostania się do Ceuty tysięcy osób po wyroku Sądu Najwyższego Hiszpanii.

8 lipca hiszpański Sąd Najwyższy orzekł o zakazie stosowania natychmiastowych wydaleń przez władze Hiszpanii wobec migrantów z Afryki napływających drogą morską do hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej: Ceuty i Melilli.

Marokańskie MSZ, podkreślając "bliską współpracę ze stroną hiszpańską", wyraziło też rozczarowanie dyskursem niektórych polityków z Hiszpanii i innych państw Unii Europejskiej obwiniających Rabat o doprowadzenie do kryzysu migracyjnego w Ceucie.

Marokańskie służby w okolicy ogrodzenia w Ceucie
Marokańskie służby w okolicy ogrodzenia w Ceucie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/REDUAN

Hiszpania wszczęła dochodzenie w sprawie kryzysu migracyjnego

Stanowisko marokańskiej dyplomacji zbiegło się z apelem szefowej resortu obrony Hiszpanii Margarity Robles, która w poniedziałek wieczorem wezwała rząd Maroka do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa, które "do samego końca wyjaśni przyczyny" kryzysu migracyjnego w Ceucie.

Robles stwierdziła, że odpowiedzialność za śmierć osób podczas podjętej przez nich 30 i 31 lipca próby przedostania się z Maroka do Ceuty ponoszą "ci, którzy za pośrednictwem mafii oszukują ludzi".

Tymczasem jak przekazała we wtorek wydawana w hiszpańskim mieście autonomicznym gazeta "El Faro de Ceuta", w poniedziałek ułożona została w pobliżu brzegów tej eksklawy nadmuchiwana bariera o długości 500 metrów. Jest ona zanurzona do głębokości jednego metra i utrzymuje się 30-70 centymetrów nad powierzchnią wody.

Konstrukcja chroniąca Ceutę przed kolejnymi próbami przekraczania granicy drogą morską, jak sprecyzowała gazeta, stanowi przedłużenie falochronu.

W czwartek i piątek około 60 tysięcy przybyszów wdarło się od strony Maroka, głównie drogą morską, do Ceuty. Zdecydowana większość z nich wróciła już do Maroka. Władze Hiszpanii szacują, że podczas masowej przeprawy do Ceuty zginęło co najmniej 88 osób, głównie wskutek utonięcia.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniaMarokoCeuta i MelillaAfrykaPedro Sanchez
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Upał, prognoza IMGW
Termometry mogą pokazać 41 stopni Celsjusza. "Zrobi się jak w kotle"
METEO
imageTitle
"Chętnie to zrobię. To uczciwe". Sabalenka za obowiązkowymi testami płci
EUROSPORT
Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia
Zarzuty za czynności seksualne wobec psa, nagrania udostępniał innym
Białystok
imageTitle
Polski dzień w Toronto. O której godzinie mecze Świątek i Chwalińskiej?
EUROSPORT
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Dziemianowicz-Bąk o pomyśle koleżanki z rządu: to nie jest odpowiedzialne
BIZNES
Karol Nawrocki
"Mam wątpliwości, czy do takich celów ten akt powinien być wykorzystywany"
Jeden na jeden
Wypadek z udziałem 11-latka kierującego quadem
11-latek na quadzie, 21-latek na crossie. Obaj w szpitalu
WARSZAWA
Zniszczenia na tureckim statku Nadeżda
Atak dronów na turecki statek. Członkowie załogi ciężko ranni
Świat
Donald Trump
Trump: powinni oddać część tych pieniędzy
BIZNES
Burza nad Ursynowem
Burzowa noc na Waszych zdjęciach
METEO
DZ260714_0111
Woda nie, torebka też nie. "Jaja sobie robicie?"
Katarzyna Kędra
48 min
pc
Superbohater dla wielu Amerykanów. "Człowiekiem bez skazy zdecydowanie nie był"
Kultura polityczna
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Groźny incydent w cieśninie Ormuz. Pocisk uderzył w statek handlowy
BIZNES
Były minister sprawiedliwości Pavel Blażek
Były minister sprawiedliwości oskarżony o pranie brudnych pieniędzy
BIZNES
Upał, gorąco
Uwaga na skwar i burze. Są czerwone alarmy IMGW
METEO
imageTitle
Kończący karierę rywal za mocny dla Majchrzaka
EUROSPORT
Prezydent Donald Trump
"Chcę dać im ostatnią szansę przed dekapitacją"
Świat
imageTitle
Wyjaśniła się przyszłość selekcjonera USA
EUROSPORT
Marokańskie służby w okolicy ogrodzenia w Ceucie
Jak Europa odpowie na kryzys migracyjny? Sytuację w Ceucie wykorzystali prawicowi populiści
Jakub Loska
Pożary w Lege-Cap Ferret, Francja
Ewakuacje, dym i niepewność. "Myśleliśmy, że straciliśmy wszystko"
Maja Piotrowska
Tarnawa-Kolonia, miejsce upadku rakiety w miejscowości Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim
"Kiedy zwiększyliśmy siły w regionie, ustały incydenty wymierzone w Polskę"
Świat
Służby w miejscu upadku rosyjskiej rakiety
Problemy z alarmami, ułaskawienia Nawrockiego, rosyjski samolot nad Bałtykiem
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Zła passa Linette przełamana. Wyszarpała awans rywalce z siódmej setki
EUROSPORT
Wiesław Królikowski (2002)
Nie żyje Wiesław Królikowski. Dziennikarz muzyczny miał 72 lata
Polska
imageTitle
Kawa odwróciła losy meczu. Trzy Polki z awansem w Warszawie
EUROSPORT
Magdalena Fręch
Fręch na raty, ale ma drugą rundę. Teraz będzie dużo trudniej
EUROSPORT
pap_20090522_0L8
Ropa najtańsza od kilku tygodni
BIZNES
Piotr Pytel został skazany za zabójstwo
Poruszony Piotr Pytel. "Zamurowało mnie"
Polska
imageTitle
Nie żyje Mateusz Bąk, legenda Lechii
EUROSPORT
Łotwa zamknęła jedno z dwóch działających przejść drogowych na granicy z Białorusią
Chcą zamknąć ostatnie przejście graniczne. Oskarżają sąsiada o "działania prowokacyjne"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica