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Świat

Media: Harry i Meghan wrócili do Wielkiej Brytanii

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Harry i Meghan w australijskim Melbourne
Książę Harry i Meghan Markle wracają do Wielkiej Brytanii
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CON CHRONIS
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Książę Harry i księżna Meghan wrócili do Wielkiej Brytanii - podało BBC. Według portalu syn króla Karola III wraz z żoną i dziećmi przyleciał z Kalifornii prywatnym samolotem.

Sussexowie mieli wylądować na lotnisku w Birmingham krótko przed południem w środę. Rzecznik pary przekazał, że nie zamierza komentować tych doniesień. Gdy Harry z rodziną opuszczał lotnisko, w pobliżu nie było policji - poinformowało BBC, powołując się na swoje źródło.

BBC przekazało, że według nieoficjalnych informacji para zamieszka w prywatnym domu w Cotswolds. To malowniczy, pagórkowaty region zachodniej Anglii, znany z kamiennej zabudowy, zielonych wzgórz i eleganckiego, zamożnego charakteru. Kręcono tu między innymi fragmenty filmu "Dziennik Bridget Jones".

Harry i Meghan nie wrócą do pełnienia oficjalnych obowiązków, ale będą mieszkać w Zjednoczonym Królestwie. Ich status opisuje się jako "niepracujący członkowie rodziny królewskiej". "Daily Telegraph" podkreśliło, że para nie sprzedała domu w Kalifornii, mają też kolejny w Portugalii.

Źródło zbliżone do Sussexów powiedziało gazecie, że trudno powiedzieć, jak długo Harry i Meghan pozostaną w Wielkiej Brytanii. "Będzie to dłuższy czas. Pół roku, rok, dwa... kto wie?" - powiedział rozmówca dziennika.

Wracają po sześciu latach

Dziennik "New York Times" 19 sierpnia podał, że w ciągu najbliższych tygodni Harry i Meghan planują przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii na stałe. Obecnie książę Sussex ma status niepracującego członka rodziny królewskiej. Według źródeł "NYT", ma się to nie zmienić po powrocie na Wyspy. Rodzina ma również nie mieszkać w żadnej z królewskich rezydencji.

Harry i Meghan oficjalnie zrezygnowali z pełnienia funkcji w rodzinie królewskiej w styczniu 2020 roku. "Rozumiemy ich pragnienie, aby przyjąć inne podejście, ale są to skomplikowane kwestie, które będą wymagały czasu" - przekazał Pałac Buckingham w wydanym wówczas oświadczeniu.

Rodzina na początku 2020 roku przeprowadziła się do Kanady, a następnie do USA. Tabloidy ochrzciły wyjazd mianem "Megxitu", sugerując, że na decyzję Harry'ego duży wpływ miała jego żona.

Źródło: BBC, tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Książę HarryKsiężna MeghanWielka BrytaniaUSABrytyjska rodzina królewska
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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