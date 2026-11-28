Gwałtowne zamieszki w Albanii. Doszło do starć z policją
W sobotę podczas antyrządowej demonstracji w Albanii, zorganizowanej przez studentów z okazji Dnia Niepodległości tego kraju, doszło do aktów przemocy.
Protestujący, którzy zgromadzili się w stolicy, Tiranie, rzucali kamieniami i koktajlami Mołotowa w kierunku policji. Ta odpowiedziała użyciem armatek wodnych i gazu łzawiącego.
Na nagraniach udostępnionych przez agencję Reuters widać też wybuchy i ogień w zadymionym mieście.
Fala protestów w Albanii. Chcą dymisji premiera
Fala protestów to kontynuacja trwających od kilku miesięcy w Tiranie demonstracji organizowanych przez ruch o nazwie Flamingi. Powstał on w proteście przeciw budowie luksusowego kompleksu turystycznego na południowym wybrzeżu Albanii, powiązanego z firmą inwestycyjną założoną przez Jareda Kushnera, zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa.
Przewodzący ostatnim demonstracjom studenci domagają się zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego oraz obniżenia kosztów najmu mieszkań i życia w stolicy. Wzywają też premiera Ediego Ramę do ustąpienia.