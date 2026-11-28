Świat Gwałtowne zamieszki w Albanii. Doszło do starć z policją Oprac. Kuba Koprzywa |

Gwałtowne zamieszki podczas protestu w Tiranie, stolicy Albanii Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: REUTERS

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W sobotę podczas antyrządowej demonstracji w Albanii, zorganizowanej przez studentów z okazji Dnia Niepodległości tego kraju, doszło do aktów przemocy.

Zamieszki w Tiranie, stolicy Albanii Źródło zdjęcia: Reuters

Protestujący, którzy zgromadzili się w stolicy, Tiranie, rzucali kamieniami i koktajlami Mołotowa w kierunku policji. Ta odpowiedziała użyciem armatek wodnych i gazu łzawiącego.

Na nagraniach udostępnionych przez agencję Reuters widać też wybuchy i ogień w zadymionym mieście.

Zamieszki w Tiranie, stolicy Albanii Źródło zdjęcia: Reuters

Fala protestów w Albanii. Chcą dymisji premiera

Fala protestów to kontynuacja trwających od kilku miesięcy w Tiranie demonstracji organizowanych przez ruch o nazwie Flamingi. Powstał on w proteście przeciw budowie luksusowego kompleksu turystycznego na południowym wybrzeżu Albanii, powiązanego z firmą inwestycyjną założoną przez Jareda Kushnera, zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa.

Przewodzący ostatnim demonstracjom studenci domagają się zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego oraz obniżenia kosztów najmu mieszkań i życia w stolicy. Wzywają też premiera Ediego Ramę do ustąpienia.