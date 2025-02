"To pilne, Elon". Była partnerka Muska apeluje w sprawie ich dziecka

Piosenkarka Grimes zaapelowała do Elona Muska, swojego byłego partnera, by zareagował na "kryzys medyczny" ich dziecka. W kolejnym wpisie wyjaśniła, że miliarder "nie chce odpowiedzieć na SMS-y, maile i opuścił wszystkie spotkania", zaś dziecko "będzie cierpieć na dożywotnie upośledzenie, jeśli on nie odpowie". Jej wpisy zniknęły później z platformy X, której właścicielem jest Musk. Internauci sugerowali, że zostały zablokowane. Później Grimes oświadczyła: "Usuwam je teraz, bo jeśli są objęte blokadą i nie wywołują żadnej reakcji, to jest to po prostu medialny cyrk kosztem dzieci".

Piosenkarka Grimes, której prawdziwe imię i nazwisko to Claire Elise Boucher, zwróciła się do swojego byłego partnera Elona Muska na platformie X, publikując komentarz pod jednym z jego wpisów.

Wiadomość zniknęła z platformy, a w jej miejscu wyświetla się napis "ten wpis został usunięty przez autora". Internauci wykonali jednak zrzuty ekranu, na których widać wpisy Grimes. Zamieściła ona pod postem Muska apel, aby zareagował na "kryzys medyczny" ich dziecka. "Przykro mi, że muszę to robić publicznie, ale nie można już dłużej ignorować tej sytuacji. Wymaga to natychmiastowej uwagi" - napisała.

"Jeśli nie chcesz ze mną rozmawiać, czy możesz wyznaczyć lub zatrudnić kogoś, kto może to zrobić, abyśmy mogli kontynuować rozwiązywanie tego problemu. To pilne, Elon" - dodała.

Na jej słowa odpowiedział jeden z użytkowników serwisu, oceniając, że nie sądzi, by wynoszenie tego typu spraw na poziom publiczny mogło pomóc. "Nie podaję żadnych szczegółów, ale on nie chce odpowiedzieć na SMS-y, maile i opuścił wszystkie spotkania, a nasze dziecko będzie cierpieć na dożywotnie upośledzenie, jeśli on nie odpowie" - napisała wokalistka. Dodała, że "jeśli musi wywierać presję publiczną", to pokazuje, w jakiej sytuacji się znajdują.

Ten post również nie jest już dostępny na X.

W odpowiedzi na jej wpis ktoś zapytał, czy zabrała dziecko do innego lekarza, by zasięgnąć kolejnej opinii. Grimes odpisała, że tak i ten jej wpis ciągle jest widoczny.

Użytkownicy zasugerowali też, że konto byłej partnerki Elona Muska zostało zablokowane. Opublikowano mający temu dowodzić zrzut ekranu, na którym widać komunikat, że treści otagowane jej profilem, nie wyświetlają się. W innych wpisach pojawiały się natomiast komentarze, że użytkownicy mogą wyszukać jej profil, ale nadal nie widzą wspomnianych wpisów o dziecku.

Jeden z internautów napisał, że jego zdaniem Grimes sama usuwa teraz posty. Na to piosenka odpisała: "Usuwam je teraz, bo jeśli są objęte blokadą i nie wywołują żadnej reakcji, to jest to po prostu medialny cyrk kosztem dzieci".

Grimes i Musk mają troje dzieci

Grimes i Musk zaczęli spotykać się w 2018 roku. Dwa lata później urodził się ich syn, który otrzymał imię X AE A-XII. W grudniu 2021 roku na świat przyszło drugie dziecko Muska i Boucher - urodzona przez surogatkę córka, której imienia początkowo nie podano do publicznej wiadomości. Kilka miesięcy później Grimes zdradziła, że dziewczynka nazywa się Exa Dark Sideræl. Ich trzecie dziecko urodziło się we wrześniu 2023 roku. Chłopiec ma na imię Tau Techno Mechanicus.

Para ogłosiła rozstanie we wrześniu 2021 roku, ale - jak pisał CNN - od tamtej pory status ich związku pozostawał "bardzo płynny".

Elon Musk i Grimes w 2018 roku Getty Images

Niedawno konserwatywna amerykańska influencerka Ashley St. Clair przekazała, że kilka miesięcy temu urodziła dziecko Elona Muska. Musk nie zaprzeczył, ale też nie potwierdził tej informacji. Ma to być 13. dziecko najbogatszego człowieka świata z czwartą kobietą.

Autorka/Autor:akr/ads

Źródło: tvn24.pl, New York Post