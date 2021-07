"Bili regularnie, co dwie godziny, przez cztery dni". Rodziny czekają na wieści od jeńców

- Problem polega na tym, że nadal nie wiemy, ilu jeńców wojennych jest w Azerbejdżanie - mówił BBC armeński rzecznik praw obywatelskich Arman Tatojan. - Nikt nie zna dokładnych liczb. Według moich osobistych obliczeń chodzi o co najmniej 300 osób. Są to głównie wojskowi, ale są też cywile - dodał. W Armenii - według doniesień obydwu stron - nie ma azerbejdżańskich jeńców wojennych.

Świece i modlitwy

Matka jednego z jeńców, Termine Sogomonian, codziennie zapala świecę i odmawia modlitwy w cerkwi Matki Bożej w wiosce Landżik w pobliżu miasta Giumri, gdzie stacjonują Rosjanie. Jej syn, 26-letni Sedrik, został zatrzymany przez azerbejdżańskich żołnierzy w grudniu zeszłego roku, już po podpisaniu porozumienia o rozejmie. Po raz ostatni Serdik rozmawiał z ojcem przez telefon po południu 13 grudnia. Mówił, że wkrótce wróci do domu. Ale nie wrócił. - Następnego dnia rano dowiedzieliśmy się, że syn został wzięty do niewoli. Azerbejdżanie ich otoczyli. Powiedzieli: chłopaki, odłóżcie broń i wyjdźcie, przekażemy was Rosjanom (żołnierzom kontyngentu pokojowego - red.), są w pobliżu. Ale nie wydano ich Rosjanom, zostali oszukani – opowiadał BBC Samwel Sogomonian.

Serdik pisze rodzicom, że "u niego wszystko w porządku, że czuje się dobrze". Prosi krewnych, by dbali o siebie i nie martwili się za bardzo. Pola na kopercie "adres pocztowy" i "telefon" są puste - nadawca jest w więzieniu. Na górze koperty emblemat - siedem postaci trzyma się za ręce i napis w języku rosyjskim "Czerwony Krzyż. Przywracanie więzów rodzinnych". W zapewnienia Serdika nie wierzą inni jeńcy, którym udało się wrócić do domu.

"Bili regularnie, co dwie godziny, przez cztery dni"

- Kiedy zostaliśmy wzięci do niewoli, byliśmy nawet zaskoczeni, że nic nam nie robią. Wręcz przeciwnie, dali nam wodę i poczęstowali papierosami. Ale kiedy przywieźli nas do Baku, zaczęli nas bić już przy wejściu z samochodu - wspominał Akop, który nie podał dziennikarzom BBC swojego nazwiska.

Akop trafił najpierw do wydziału policji wojskowej w stolicy Azerbejdżanu. - Cela była duża. Były prycze, ale przykuwano nas kajdankami do kaloryfera, cały czas byłem przykuty. W celi był jeszcze jeden więzień, ale wkrótce go zabrano, a ja zostałem sam. Bili regularnie, co dwie godziny, przez cztery dni. Nie mogłem skorzystać z toalety. Nie jadłem ani nie piłem przez trzy dni - wspominał.