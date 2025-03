Francuski eurodeputowany: niech oddadzą Statuę Wolności

- Drugą rzeczą, którą powiemy Amerykanom, jest to: jeśli chcecie zwolnić waszych najlepszych uczonych, zwolnić wszystkich ludzi, którzy dzięki swej wolności i poczuciu innowacji, zamiłowaniu do wątpienia i poszukiwania, uczynili wasz kraj potęgą światową - to dobrze, my ich przyjmiemy - dodał Glucksmann.