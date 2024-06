Agencja Reutera podała w poniedziałek, że odkąd prezydent Emmanuel Macron nieoczekiwanie zarządził wybory po tym, jak Zjednoczenie Narodowe pokonało rządzącą partię w wyborach do Parlamentu Europejskiego, niepewność polityczna we Francji spowodowała masową wyprzedaż obligacji i akcji.

Sondaż sugeruje, że eurosceptyczne i antyimigranckie Zjednoczenie Narodowe uzyska 33 procent głosów w pierwszej turze. To o dwa punkty procentowe mniej niż w poprzednim sondażu Ifop, ale biorąc pod uwagę konserwatywnych Republikanów skłonnych do zawarcia sojuszu z partią Marine Le Pen daje 37 procent głosów.

Marie Balta, emerytka z Nimes, podziela te obawy, ale stwierdziła, że wybory mogą dać parlamentowi większą władzę na działaniami prezydenta. – Będzie bardzo trudno mieć trójstronne Zgromadzenie z dwoma silnymi blokami i znacznie mniejszym środkiem, ale być może jest to szansa na powrót do większej demokracji – powiedziała.

Spory w cieniu kryzysu gospodarczego

Skrajna prawica przedstawi swój program na wybory

Część zwolenników Macrona wyraziła publicznie wątpliwości co do przedterminowych wyborów. – To jest decyzja prezydenta, to jego prerogatywa – stwierdził w niedzielę minister finansów Bruno Le Maire.