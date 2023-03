Francja. Protesty przeciwko proponowanej przez rząd reformie emerytalnej

We Francji trwają protesty przeciwko proponowanej przez rząd reformie podnoszącej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Po wtorkowych rekordowych pod względem liczby uczestników protestach - w których według policji wzięło udział 1,28 miliona ludzi, a według związków zawodowych 3,5 miliona - strajki w środę i czwartek są kontynuowane w kilku sektorach, w tym w rafineriach, energetyce i transporcie.

Protesty we Francji

Protesty we Francji PAP/EPA/TERESA SUAREZ

Państwowy operator kolei SNCF zapowiedział w środę, że ruch pociągów w czwartek i piątek będzie ponownie "mocno zakłócony", jednak trudności prawdopodobnie potrwają co najmniej do soboty. Zakłócenia obejmą również ruch paryskiego metra. Odwołanych ma być również od 20 do 30 proc. lotów na różnych lotniskach.