Francja zawiesza udział w morskiej operacji NATO

"Nie wydaje nam się, że zdrowe jest utrzymywanie środków w operacji"

"Wygląda na to, że eksperci NATO nie doszli do tego samego wniosku (co Francja - red.). Otrzymałem tę informację wczoraj (we wtorek - red.), wydaje się, że okręt wojenny Courbet wycofuje się z operacji NATO" - powiedział Musa podczas przesłuchania we francuskim Senacie.