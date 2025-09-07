Zakażą woreczków i gum nikotynowych. Jest decyzja

Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny o konieczności wprowadzenia regulacji dotyczących woreczków nikotynowych

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od marca 2026 roku we Francji zacznie obowiązywać zakaz używania woreczków, saszetek i gum nikotynowych. W sobotę w Dzienniku Urzędowym ukazał się stosowny dekret. Wcześniej wprowadzono już zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów, który zacznie obowiązywać pod koniec lutego 2026 roku.

Zakaz "ma na celu ochronę zdrowia publicznego: nikotyna jest obecnie uważana za substancję trującą (…), a jej rekreacyjne stosowanie wiąże się z ryzykiem rozpoczęcia palenia, szczególnie wśród młodzieży" – poinformowało francuskie ministerstwo pracy, zdrowia i solidarności w komunikacie przesłanym agencji AFP.

Są wyjątki od zakazu

Podkreślono, że rząd Michela Barniera jeszcze jesienią 2024 roku zapowiedział wprowadzenie zakazu stosowania saszetek nikotynowych, głównie z powodu wzrostu liczby zatruć nikotynowych wśród młodzieży. Szacuje się, że w 2023 roku globalna sprzedaż saszetek wyniosła 6,6 mld dolarów, a do 2032 roku może ona osiągnąć wartość 27,4 mld dolarów.

Saszetki nikotynowe bez tytoniu zawierają włókna polimerowe nasączone nikotyną i aromatami w przepuszczalnej tkaninie. Umieszcza się je między wargą a dziąsłem. Zakaz, który będzie obowiązywać od 1 marca, dotyczy wszystkich "produktów do użytku doustnego zawierających nikotynę, z wyjątkiem leków i wyrobów medycznych". Nie obejmuje natomiast tytoniu do żucia.

Agencja AFP podkreśliła, że ograniczenia, które będą obowiązywać od marca przyszłego roku wpisują się w inne działania francuskich władz o podobnym charakterze, czyli obowiązujący od 1 lipca bieżącego roku zakaz palenia w miejscach publicznych (m.in. w ogrodach i parkach, na plażach, a także w bezpośrednim sąsiedztwie szkół) oraz zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów, który zacznie obowiązywać pod koniec lutego przyszłego roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD