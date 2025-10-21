Sąd Kasacyjny podtrzymał wyrok skazujący Nicolasa Sarkozy'ego Źródło: TVN24

70-letni były prezydent Francji Nicolas Sarkozy został uznany za winnego finansowania przez Libię jego kampanii prezydenckiej w 2007 roku z pieniędzy rządu ówczesnego przywódcy Libii, Muammara Kaddafiego. Został skazany na pięć lat więzienia, we wtorek rozpocznie odbywanie kary.

Więzienie La Santé jest znane jako miejsce osadzenia celebrytów i polityków. Wśród jego sławnych więźniów byli między innymi gangster Jacques Mesrine oraz Maurice Papon, były komendant paryskiej policji, skazany w 1998 roku za zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas II wojny światowej.

Krótko przetrzymywano tu także Alfreda Dreyfusa, francuskiego oficera żydowskiego pochodzenia, niesłusznie skazanego na przełomie XIX i XX wieku za szpiegostwo. Znajdujące się w 14. dzielnicy Paryża więzienie La Santé zbudowano w 1867 roku. Do 1972 roku wykonywano w nim wyroki śmierci na gilotynie.

Nicolas Sarkozy Źródło: PAP/EPA/YOAN VALAT

Sarkozy nie może liczyć na preferencyjne warunki

Według informacji dziennika "Le Monde" były prezydent trafi do skrzydła QB4, przeznaczonego dla osób wymagających szczególnej opieki. Składa się ono z 19 cel i posiada wydzielony plac spacerowy. Sarkozy miałby tam również dostęp do siłowni i biblioteki.

Były francuski prezydent zostanie osadzony w jednoosobowej celi o powierzchni 9 metrów kwadratowych z zakratowanym oknem, wyposażonej w kuchenkę, lodówkę i prysznic, a także telefon stacjonarny z zatwierdzonymi numerami.

Według francuskich mediów może mu przysługiwać prawo do dwóch 45-minutowych widzeń tygodniowo oraz dwóch spacerów dziennie. Wszędzie, gdziekolwiek się uda na terenie więzienia, będzie mu towarzyszył strażnik.

Status osoby publicznej pozwoli mu uniknąć pełnych rewizji osobistych, ale byli więźniowie La Santé, z którymi rozmawiały francuskie media, twierdzą, że warunki pobytu w tym więzieniu są mimo wszystko surowe i nie ma mowy o żadnych specjalnych udogodnieniach.

- Cele osadzonych w La Santé nie różnią się od siebie. Nie będzie dla Sarkozy'ego żadnych preferencyjnych warunków - powiedział cytowany przez francuską telewizję informacyjną BFMTV Hugo Vitry, strażnik w więzieniu La Santé.

Jego zdaniem jedyna różnica może polegać na tym, że niektóre osoby publiczne są oddzielone od innych więźniów. Tak było w przypadku byłego ministra za rządów Sarkozy'ego, Claude’a Gueanta, który był osadzony w tym samym skrzydle więzienia, w którym miałby się znaleźć Sarkozy.

Sarkozy będzie mógł w celi korzystać z płyty do gotowania, a to - jak podkreślają media - "komfort" w porównaniu z warunkami, w których przebywa większość francuskich więźniów w przeludnionych zakładach karnych.

Sam Sarkozy oświadczył, że "nie będzie żądał żadnych ułatwień". "Kiedy trzeba dźwigać krzyż, trzeba go nieść do końca. A to nie jest jeszcze koniec tej historii" - powiedział.

Według dziennika "Times" prawnicy byłego prezydenta mają natychmiast po jego osadzeniu złożyć apelację, powołując się na wiek klienta i "uchybienia prawne", dlatego Sarkozy może przebywać w La Santé znacznie krócej niż 5 lat. Sędzia sądu apelacyjnego będzie miał dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku o zwolnienie z więzienia i ewentualną zgodę na odbywanie wyroku w systemie dozoru elektronicznego.

