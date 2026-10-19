Świat Godziny policyjne po serii protestów. Premier Francji zwrócił się do lokalnych władz Oprac. Kamila Grenczyn |

Piotr Czarzasty o protestach we Francji. "Od lat nie wydarzyły się takie sceny" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MOHAMMED BADRA

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Premier Francji Sebastien Lecornu poinformował w poniedziałek, że zwrócił się do władz lokalnych o wprowadzenie wieczorem godzin policyjnych w określonych godzinach. To pokłosie zamieszek, do których doszło w całym kraju w miniony weekend.

Manifestacje 17 października zgromadziły we Francji setki tysięcy ludzi, ale w wielu miastach ich przebieg przyćmiły akty przemocy, podpalenia i grabieże, prowadzone przez agresywne grupy ludzi. Atakowane były budynki publiczne, sklepy i punkty handlowe.

Gwałtowne protesty w Paryżu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MOHAMMED BADRA

Lecornu powiedział dziennikarzom, że jest "w pełni zdeterminowany, by przywrócić porządek publiczny". Przekazał również, że - jeśli zajdzie taka potrzeba - możliwe byłoby wprowadzenie stanu wyjątkowego, chociaż na tym etapie według niego "bardziej stosowne" jest ustanowienie godzin policyjnych.

- Godziny policyjne muszą być lokalne i częściowe. Nie ma mowy o objęciu całego Paryża godziną policyjną - zaznaczył szef francuskiego rządu.

Premier Francji: mamy do czynienia ze skrajnie lewicowym ruchem

Lecornu poinformował też, że służby wywiadowcze ostrzegły rząd przed ryzykiem, iż skrajnie lewicowe ugrupowania polityczne mogą próbować zakłócić przyszłoroczne wybory prezydenckie.

- Mamy do czynienia ze skrajnie lewicowym ruchem, który dąży do wywołania niepokoju - bardzo głębokiego niepokoju w kraju - utrzymującego się do momentu wyborów prezydenckich. Uważam, że zostało to dziś rano jasno przekazane nam przez służby wywiadowcze - powiedział premier Francji.

W Marsylii zakaz zgromadzeń

Wcześniej tego dnia została ogłoszona decyzja, że w Marsylii - drugim co do wielkości mieście Francji - od południa do godziny 20 w poniedziałek zakazane będą zgromadzenia i demonstracje. Z kolei władze miasta Denain na północy kraju ogłosiły nocną godzinę policyjną, która będzie obowiązywać od godziny 21 do 6 rano. Została ona ustanowiona do niedzieli 25 października.

Inicjatorzy sobotnich demonstracji wezwali do kolejnych manifestacji. Koordynatorzy protestów - nawiązujący do ruchu żółtych kamizelek - wyznaczyli daty akcji na 24 i 31 października.