"Celowo" wjeżdżał w ludzi, 10 osób rannych

W środę rano o godzinie 8:45 kierujący samochodem "celowo" - jak twierdzą władze - potrącił pieszych i rowerzystów na wyspie Oléron. Rannych zostało dziesięć osób, cztery są w stanie krytycznym - poinformował prokurator okręgowy Le Rochelle, Arnaud Laraize.

Jedną z najciężej poszkodowanych ofiar jest asystentka parlamentarna posła Zjednoczenia Narodowego Pascala Markowsky'ego. Kobieta doznała licznych złamań i urazu głowy. Została przetransportowana do szpitala w Poitiers. Tożsamość i wiek innych poszkodowanych nie są obecnie znane.

Sprawca kilka minut po incydencie został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji i aresztowany po użyciu paralizatora. Próbował podpalić swój pojazd, w jego samochodzie znaleziono butle z gazem.

Według informacji "Le Parisien" potwierdzonych przez prokuraturę, podczas zatrzymania kierowca krzyczał "Allahu Akbar". - Motyw nie został jednak potwierdzony i będzie musiał zostać ustalony w toku śledztwa - podkreślił Arnaud Laraize, precyzując, że Krajowa Prokuratura Antyterrorystyczna (PNAT) "nie zajęła się tą sprawą na tym etapie".

Sprawca znany policji

Mężczyzna został natychmiast przewieziony do komisariatu policji w Saint-Pierre-d’Oléron. Jest znany służbom. To 35-letni obywatel Francji, mieszkający w La Cotinière, wiosce na zachodnim wybrzeżu wyspy Oléron.

- Jest znany z licznych incydentów, szczególnie ze względu na regularne zażywanie narkotyków i alkoholu - mówił w rozmowie z dziennikiem burmistrz Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur.

Mężczyzna nie figuruje w aktach dotyczących zapobiegania radykalizacji prowadzącej do terroryzmu (FSPRT), poinformowało źródło bliskie śledztwu dziennik "Le Parisien". Jednak, według wielu źródeł, 35-latek twierdzi, że zradykalizował się w internecie. Badana jest też możliwość występowania u podejrzanego zaburzeń psychicznych. Prokuratura w La Rochelle wszczęła śledztwo pod kątem "usiłowania zabójstwa".

Na miejsce zdarzenia udaje się szef MSW Francji Laurent Nunez.

