To dzień, w którym umiera tu najwięcej osób w roku. I tak od 20 lat

Jak to wyjaśnić? "Żadna hipoteza nie została formalnie udowodniona"

Na pytanie jak można wyjaśnić to zjawisko, Pradeau odparł, że "żadna hipoteza nie została formalnie udowodniona, ale istnieją silne korelacje". W rozmowie z portalem wymienił między innymi trudny powrót placówek szpitalnych do normalnego trybu pracy po okresie świątecznym, co może prowadzić do zwiększenia liczby powikłań medycznych, zwiększone spożycie alkoholu i tłustych dań w okresie świątecznym oraz większą liczbę wypadków z powodu zimowych warunków na drogach.