W zrzeszającym 18 państw Forum Wysp Pacyfiku są trzy kraje, które utrzymują formalne stosunki dyplomatyczne z Tajpej. Pozostałych 15 członków ma relacje z Pekinem, który uznaje Tajwan za część Chin i sprzeciwia się utrzymywaniu przez niego kontaktów na szczeblu państwowym. W opublikowanym w piątek komunikacie końcowym z obradującego w Tonga Forum Wysp Pacyfiku znalazł się rozdział poświęcony "relacjom z Tajwanem/Republiką Chińską". Zapewniono w nim o dalszym uznaniu zapisów porozumienia z 1992 roku, które zezwala na prowadzenie rozmów z władzami w Tajpej. Ten zapis wzbudził gniew chińskich dyplomatów, którzy zaczęli naciskać na przywódców Pacyfiku, by zmienili treść dokumentu. - To musi być błąd. To nie powinien być końcowy komunikat, potrzebna jest korekta tekstu - powiedział dziennikarzom specjalny wysłannik Chin Qian Bo.