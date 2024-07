Finlandia wprowadza kontrowersyjną ustawę graniczną do walki ze "sterowaną migracją"

- To prawo, którego celem jest przeciwstawienie się sterowanej migracji. Nie jest to ustawa z zakresu polityki migracyjnej czy azylowej – przekonywała szefowa MSW Mari Rantanen w programie telewizji Yle. Minister reprezentuje narodowo-konserwatywną partię "Finowie" (PS), znaną od lat z antyimigranckiej retoryki.

Kontrowersyjna ustawa graniczna

Według krytyków prawo nie rozwiązuje również podstawowego problemu na wschodzie, jakim jest zamknięcie (od ponad pół roku) wszystkich przejść na całej 1300 km fińsko-rosyjskiej granicy, co narusza swobodę przemieszczania się. Dla podwójnych obywateli, czy osób mających krewnych po obu stronach granicy, najkrótsza droga do Rosji wiedzie obecnie przez Estonię .

- Granica zostanie otwarta, gdy służby graniczne uznają, że jest to możliwe. Na razie nie ma do tego podstaw – przyznała minister.

"Jest nieprawdopodobne, by otworzyć całą granicę"

Masowy napływ migrantów

Jesienią 2023 r., gdy zaczął się masowy napływ migrantów zza wschodniej granicy, a przejścia były otwarte, do Finlandii przybyło przez kilkanaście tygodni łącznie ponad 1300 osób. Byli to przeważnie młodzi mężczyźni w wieku 20-30 lat, ale także kobiety i dzieci, pochodzący głównie z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki.

Według doniesień mediów nawet co czwarta osoba, która wówczas przybyła do Finlandii i trafiła do ośrodków dla migrantów, opuściła je. Część z nich przedostała się do innych krajów UE, głównie do Niemiec.