Oszukiwali "na butelki zwrotne". Idą do więzienia

System kaucyjny w Finlandii

Obecnie współczynnik recyklingu w Finlandii należy do najwyższych na świecie (ok. 95 proc. zwróconych puszek, ok. 90 proc. plastikowych butelek, ok. 87 proc. szklanych butelek). W kraju zamieszkanym przez ok. 5,5 mln osób jest ok. 4 tys. automatów przyjmujących opakowania zwrotne (znajdują się przede wszystkim w sklepach spożywczych). Kaucje wynoszą od 10 eurocentów za małą puszkę do 40 eurocentów za dużą butelkę plastikową. Po zwrocie opakowań automat drukuje paragon, który można przedstawić w kasie sklepu.