Zełenski chce, by następna Eurowizja odbyła się w Mariupolu. "Wolnym, spokojnym, odbudowanym"

Ukraińcy, którzy zaśpiewali piosenkę "Stefania", zdobyli łącznie 631 punktów i odnieśli zwycięstwo dzięki głosowaniu publiczności. Dumny ze zwycięstwa Kalush Orchestra jest prezydent Zełenski, który tuż przed konkursem w sobotę wieczorem apelował do Europejczyków, by w finale głosowali na ukraińską grupę.

"Nasz zwycięski akord w walce z wrogiem nie jest daleko"

Lider zespołu Ołeh Psiuk powiedział na scenie w turyńskim Pala Olimpico: - To zwycięstwo jest dla wszystkich Ukraińców. Sława Ukrainie. Wcześniej po wykonaniu piosenki w trakcie finału muzycy apelowali: - Prosimy, pomóżcie Ukrainie i Mariupolowi, pomóżcie Azowstalowi. To było odniesienie do obrońców, walczących z Rosjanami w tamtejszym zakładzie metalurgicznym.