Musk skomentował rozpad koalicji Scholza. Obraźliwe zdanie po niemiecku

Elon Musk nazwał w czwartek kanclerza Niemiec Olafa Scholza "głupcem", komentując informację o rozpadzie koalicji rządowej w Niemczech. Jak zauważa portal Politico, miliarder jest "w świetnej formie" po wyborach w USA. Tym bardziej, że Donald Trump "dał do zrozumienia", że "​​nagrodzi" jego pomoc w powrocie do Białego Domu.

Udostępniając na portalu X post odnoszący się do rozpadu koalicji rządowej Olafa Scholza, Elon Musk skomentował go jednym zdaniem po niemiecku: "Olaf ist ein Narr". W tłumaczeniu oznacza to "Olaf jest głupcem".

Do rozpadu koalicji rządowej w Niemczech doprowadziło zdymisjonowanie przez kanclerza Olafa Scholza ministra finansów Christiana Lindnera. W następnych dniach dwóch kolejnych ministrów z ramienia FDP ogłosiło rezygnację. Szef niemieckiego rządu przekazał, że w połowie stycznia zwróci się do parlamentu o udzielenie mu wotum zaufania, a to z kolei może doprowadzić do przyspieszonych wyborów w marcu. Opozycja jednak już teraz do nich wzywa.