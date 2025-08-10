Logo strona główna
Świat

"Usuwali amunicję i ładunki", doszło do eksplozji. Nie żyją żołnierze

Libańscy żołnierze
Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei podczas spotkania z ambasadorem Iranu w Libanie
Źródło: Reuters
Sześciu libańskich żołnierzy zginęło w sobotę w eksplozji w pobliżu miasta Tyr. Do wybuchu doszło podczas rozminowywania składu broni należącego do Hezbollahu. Kilka dni wcześniej rząd Libanu zatwierdził plan rozbrojenia tej organizacji.

Według rozmówcy AFP, który pragnął zachować anonimowość, do eksplozji doszło, gdy żołnierze "usuwali amunicję i ładunki wybuchowe (...) pozostawione podczas niedawnej wojny" między Izraelem a Hezbollahem. Wypadek miał miejsce w okolicy miasta Tyr na południu kraju.

W wybuchu wiele osób zostało rannych, ale na razie nie podano informacji ani o liczbie poszkodowanych, ani o ich stanie.

Prezydent Libanu Joseph Aoun skontaktował się z dowództwem armii, by uzyskać szczegółowe informacje o okolicznościach tego wypadku - podały służby prasowe szefa państwa.

Rozbrojenie Hezbollahu

Misja pokojowa ONZ w Libanie odkryła niedawno rozległą sieć ufortyfikowanych tuneli w różnych rejonach na południu kraju, w której znaleziono działa artyleryjskie, wyrzutnie rakietowe, setki pocisków i rakiet, miny przeciwpancerne i inne ładunki wybuchowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zniszczenia w południowym Libanie po ostrzale Izraela
Cztery fazy do końca. Plan USA
Izraelskie wojsko w Libanie
Hezbollah ostrzega i grozi odwetem. "Pociski spadną na terytorium Izraela"
Haszem Safiedine był następcą przywódcy Hezbollahu Hassana Nasrallaha
Informują, że będą atakować "nawet po zakończeniu operacji lądowej"

W czwartek rząd Libanu przyjął plan rozbrojenia Hezbollahu. W proteście szyiccy ministrowie opuścili posiedzenie gabinetu.

Gabinet zagłosował za przyjęciem listy celów ujętych w przygotowanej przez administrację USA propozycji. Obejmują one m.in. stopniowe zakończenie zbrojnej obecności wszystkich podmiotów niepaństwowych, w tym Hezbollahu, na całym terytorium Libanu oraz wycofanie sił izraelskich z południa kraju i ostateczne wytyczenie wciąż spornej granicy libańsko-izraelskiej.

Ofensywa Izraela przeciw Hezbollahowi, do której doszło jesienią 2024 roku, była punktem kulminacyjnym konfliktu, rozpoczętego w październiku 2023 roku, kiedy libańskie ugrupowanie otworzyło ogień do izraelskich pozycji na granicy i zadeklarowało poparcie dla Hamasu.

Autorka/Autor: mp/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WAEL HAMZEH

