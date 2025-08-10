"Usuwali amunicję i ładunki", doszło do eksplozji. Nie żyją żołnierze

Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei podczas spotkania z ambasadorem Iranu w Libanie Źródło: Reuters

Według rozmówcy AFP, który pragnął zachować anonimowość, do eksplozji doszło, gdy żołnierze "usuwali amunicję i ładunki wybuchowe (...) pozostawione podczas niedawnej wojny" między Izraelem a Hezbollahem. Wypadek miał miejsce w okolicy miasta Tyr na południu kraju.

W wybuchu wiele osób zostało rannych, ale na razie nie podano informacji ani o liczbie poszkodowanych, ani o ich stanie.

Prezydent Libanu Joseph Aoun skontaktował się z dowództwem armii, by uzyskać szczegółowe informacje o okolicznościach tego wypadku - podały służby prasowe szefa państwa.

Rozbrojenie Hezbollahu

Misja pokojowa ONZ w Libanie odkryła niedawno rozległą sieć ufortyfikowanych tuneli w różnych rejonach na południu kraju, w której znaleziono działa artyleryjskie, wyrzutnie rakietowe, setki pocisków i rakiet, miny przeciwpancerne i inne ładunki wybuchowe.

W czwartek rząd Libanu przyjął plan rozbrojenia Hezbollahu. W proteście szyiccy ministrowie opuścili posiedzenie gabinetu.

Gabinet zagłosował za przyjęciem listy celów ujętych w przygotowanej przez administrację USA propozycji. Obejmują one m.in. stopniowe zakończenie zbrojnej obecności wszystkich podmiotów niepaństwowych, w tym Hezbollahu, na całym terytorium Libanu oraz wycofanie sił izraelskich z południa kraju i ostateczne wytyczenie wciąż spornej granicy libańsko-izraelskiej.

Ofensywa Izraela przeciw Hezbollahowi, do której doszło jesienią 2024 roku, była punktem kulminacyjnym konfliktu, rozpoczętego w październiku 2023 roku, kiedy libańskie ugrupowanie otworzyło ogień do izraelskich pozycji na granicy i zadeklarowało poparcie dla Hamasu.