Czechy żądają odszkodowania od Rosji. Moskwa odpowiada

Rosyjski ambasador w Pradze otrzymał w poniedziałek notę dyplomatyczną z żądaniem odszkodowania za szkody spowodowane eksplozją w Vrbieticach w 2014 roku. Czeskie służby są zdania, że wybuch w tamtejszym składzie amunicji spowodowali agenci rosyjskiego wywiadu. W nocie wezwano Moskwę do negocjacji. Jest odpowiedź strony rosyjskiej.

Notę ambasadorowi Aleksandrowi Zmiejewskiemu przekazał w poniedziałek wiceminister spraw zagranicznych Czech Martin Smolek. Zawarto w niej zapewnienie o międzynarodowej odpowiedzialności prawnej Rosji za jej udział w doprowadzeniu do eksplozji w składzie amunicji w Vrbieticach i żądanie pełnego odszkodowania za szkody "spowodowane przez ten międzynarodowy akt bezprawia" - podało ministerstwo w komunikacie.

Czechy żądają odszkodowania

"Nie można już pojąć, co się dzieje w głowach polityków czeskich"

"Nie można już pojąć, co się dzieje w głowach polityków czeskich, którzy nie pierwszy miesiąc wymyślają, jak by tu jeszcze pogorszyć stosunki dwustronne" - napisała Zacharowa na swoim kanale w komunikatorze Telegram. Dodała, że Czesi "sami siebie wpisali na listę krajów nieprzyjaznych" wobec Rosji i "potwierdzają ten status" poprzez - jak to ujęła - "dziwaczne" działania i deklaracje.