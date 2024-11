"Wiadomość dla Waszyngtonu" i nie tylko 

Szefowa Forum Ukraińskiego w think tanku Chatham House Orysia Łucewicz oceniła, że zmasowane rosyjskie ataki rakietowe na Ukrainę są wiadomością dla Waszyngtonu, że koszt wspierania Kijowa będzie za wysoki. Dodała, że są także jasnym sygnałem dla Ukraińców, że "Putin chce ich zamrozić w ciągu zimy".

Jak ocenia Łucewycz, Putin wysyła jednak sygnał nie tylko do USA. - To także jasna wiadomość dla Ukraińców, że Putin chce ich zamrozić w ciągu zimy - dodała ekspertka londyńskiego think tanku. - Kreml nie osiągnął swoich celów wojennych, więc najlepszą szansą Rosji jest podważenie poparcia Zachodu dla broniącej się przed agresją Ukrainy – dodała.