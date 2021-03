Kilkadziesiąt osób nie żyje po zderzeniu pociągów. Ponad 60 rannych

W zderzeniu dwóch pociągów w pobliżu położonego nad Nilem miasta Tahta (około 365 km na południe od Kairu), na północ od miasta Sauhadż na południu Egiptu, z zginęły co najmniej 32 osoby, a 66 zostało rannych. Do wypadku doszło w piątek.

Uruchomione hamulce awaryjne przyczyną katastrofy

Egipskie władze kolejowe poinformowały, że do wypadku doszło po uruchomieniu hamulców awaryjnych przez "nieznane osoby" w pobliżu miasta Sauhadż. Hamulce spowodowały, że jeden z pociągów się zatrzymał, a drugi uderzył w niego z tyłu. Władze prowadzą dalsze dochodzenie, śledztwo zarządziła prokuratura.

- Pociągi zderzyły się podczas jazdy z niezbyt dużą prędkością, co doprowadziło do zniszczenia dwóch wagonów i do przewrócenia się trzeciego - powiedziało Reuterowi źródło w służbach bezpieczeństwa.