Dziennikarz znów komentował strój Zełenskiego. Szybka riposta

W Białym Domu rozpoczął się szczyt z udziałem Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Oprócz spotkania dwóch przywódców ma także dojść do rozmów z europejskimi liderami. Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydentów USA i Ukrainy jeden z dziennikarzy skomplementował strój Zełenskiego, który był ubrany w czarną marynarkę i koszulę.

Jak podała CNN, to Brian Glenn z Real America’s Voice, który wyraził wątpliwość co do nieformalnego stroju Zełenskiego (podczas jego wizyty w Białym Domu w lutym). Dziennikarz stwierdził, że Zełenski wygląda "wspaniale".

- To samo mu powiedziałem - zareagował Trump.

Wtedy Zełenski zwrócił się do dziennikarza. - Jesteś w tym samym garniturze. Ja się przebrałem, ty nie - odpowiedział.

Jego uwaga rozbawiła Trumpa i zgromadzone osoby.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump Źródło: TVN24

Media w USA opisywały, że przed szczytem w Waszyngtonie strój Zełenskiego był tematem rozmów urzędników ukraińskich i amerykańskich.

