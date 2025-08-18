Dziennikarz znów komentował strój Zełenskiego. Szybka riposta

W Białym Domu rozpoczął się szczyt z udziałem Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Oprócz spotkania dwóch przywódców ma także dojść do rozmów z europejskimi liderami. Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydentów USA i Ukrainy jeden z dziennikarzy skomplementował strój Zełenskiego, który był ubrany w czarną marynarkę i koszulę.
Jak podała CNN, to Brian Glenn z Real America’s Voice, który wyraził wątpliwość co do nieformalnego stroju Zełenskiego (podczas jego wizyty w Białym Domu w lutym). Dziennikarz stwierdził, że Zełenski wygląda "wspaniale".
- To samo mu powiedziałem - zareagował Trump.
Wtedy Zełenski zwrócił się do dziennikarza. - Jesteś w tym samym garniturze. Ja się przebrałem, ty nie - odpowiedział.
Jego uwaga rozbawiła Trumpa i zgromadzone osoby.
Media w USA opisywały, że przed szczytem w Waszyngtonie strój Zełenskiego był tematem rozmów urzędników ukraińskich i amerykańskich.
Autorka/Autor: kgr/lulu
Źródło: TVN24, CNN
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL