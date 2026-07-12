Świat Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Ogłoszono odejście Julii Swyrydenko Oprac. Kamila Grenczyn Oprac. Filip Czerwiński Zespół autorów |

Trump o wojnie Rosji z Ukrainą: myślałem, że będzie najłatwiejsza do zakończenia Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X

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"Ukraina zmienia swoją strategię polityczną. Każdy obszar priorytetowy polityki zagranicznej zostanie przypisany konkretnej osobie z bogatym doświadczeniem, która będzie w stanie wdrożyć to, co uzgodnimy na poziomie przywódców, oraz to, czego oczekuje naród ukraiński" - napisał w niedzielę na X Wołodymyr Zełenski.

Jako jeden z priorytetów nowego rządu prezydent wskazał "kraje sąsiedzkie Ukrainy, z którymi relacje wymagają nowej podstawy, zwłaszcza Polska i Węgry".

Ukraine is changing its political strategy. Each priority area of foreign policy will be assigned to a specific person with substantial experience who is capable of implementing what we agree on at the leaders’ level and what the Ukrainian people expect. The most important of… pic.twitter.com/YVdZJu6KUZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2026 Rozwiń

Premier Julia Swyrydenko odwołana

"Osobnej, szczególnej uwagi wymagają również porozumienia Ukrainy z partnerami w zakresie odbudowy kraju. W związku z tym na Ukrainie rozpoczną się także zmiany kadrowe, które mają zagwarantować realizację zaktualizowanej strategii politycznej. Omówiliśmy szczegóły z premier Ukrainy Julią Swyrydenko. Uznaliśmy, że dla przeprowadzenia tych zmian konieczna jest reorganizacja składu Rady Ministrów" - napisał Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram. Prezydent podziękował Swyrydenko za stabilne i skuteczne kierowanie rządem oraz za lata owocnej pracy na rzecz Ukrainy. "Zaproponowałem jej objęcie nowego, ważnego kierunku współpracy z naszym kluczowym partnerem" - dodał.

Julia Swyrydenko urodziła się w 1985 roku, ma 41 lat. Z wykształcenia jest ekonomistką. W latach 2021-2025 była pierwszym wicepremierem i ministrem rozwoju gospodarczego i handlu, w rządzie Denysa Szmyhala. Urząd premiera objęła 17 lipca 2025 roku.

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Priorytety nowego rządu

W obszernym wpisie w serwisie X Zełenski wymienił najważniejsze obszary zadań dla nowego rządu:

Stany Zjednoczone i nasze porozumienia dotyczące licencji na produkcję systemów Patriot, a także inną dwustronną współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, która musi przełożyć się na konkretne korzyści dla naszych krajów oraz dla ukraińskich i amerykańskich przedsiębiorstw;

europejski projekt antyrakietowy, który mógłby stać się jednym z najważniejszych kroków w umacnianiu Europy w tej dekadzie;

Unię Europejską, gdzie potrzebujemy jasnych postępów w kierunku członkostwa Ukrainy oraz głębszych powiązań we wszystkich dziedzinach - gospodarczej, politycznej i kulturalnej;

kraje sąsiedzkie Ukrainy, z którymi relacje wymagają nowej podstawy, zwłaszcza Polska i Węgry;

Bliski Wschód i region Zatoki Perskiej jako jeden z najbardziej obiecujących globalnych obszarów dla współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i gospodarki;

Chiny;

kluczowe organizacje międzynarodowe, które wpływają na globalne decyzje i mogą zrobić więcej, aby pomóc zakończyć wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

W ocenie Zełenskiego także w polityce wewnętrznej są nowe wyzwania i zadania. Wskazał na pracę w ukraińskich regionach przygranicznych, zwiększenie dostaw broni oraz "absolutnie kluczowy priorytet" - przygotowania do nadchodzącej zimy.

"Transformacja spółek państwowych, od których w znacznym stopniu zależy odporność Ukrainy, musi zostać przyspieszona. Porozumienia Ukrainy z partnerami dotyczące odbudowy również wymagają osobnej i skoncentrowanej uwagi" - podkreślił Zełenski.