Świat Dymisja po katastrofie kolejowej w Hiszpanii. "To kwestia godności" Milena Zawiślińska |

Dlaczego doszło do katastrofy pod Toledo? Były członek zarządu PKP PLK komentuje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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- Minister transportu w kraju takim, jak Hiszpania nie może pozostać na stanowisku po dwóch tak poważnych incydentach w ciągu niecałego roku - oświadczył Oscar Puente, odnosząc się również do styczniowej katastrofy kolejowej w Andaluzji. Zginęło w niej 46 osób.

Puente powiedział, że rezygnuje także z kandydowania w przedterminowych wyborach parlamentarnych 29 listopada. Minister poinformował o swojej decyzji w Kongresie. - To kwestia godności politycznej, konsekwencji i empatii wobec ofiar - oznajmił.

Katastrofa kolejowa w prowincji Toledo w Hiszpanii Źródło zdjęcia: EPA/ANGELES VISDOMINE

Katastrofa kolejowa na linii dużych prędkości w Hiszpanii

Oscar Puente dodał, że decyzję o dymisji podjął w pierwszych minutach po katastrofie, ale ogłasza ją dopiero po wykonaniu najbardziej pilnych i niezbędnych, jego zdaniem, czynności - przeprowadzeniu wstępnego śledztwa, podjęciu pierwszych kroków w celu wypłacenia ofiarom odszkodowań i poprawieniu w miarę możliwości bezpieczeństwa systemu połączeń kolejowych w krótkiej perspektywie.

Do katastrofy doszło w ubiegłą środę rano w pobliżu miejscowości Urda w prowincji Toledo na linii dużych prędkości na trasie Madryt - Sewilla. Pociąg przewoźnika Renfe wjechał w stojący na tym samym torze pociąg Iryo.

Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii. Hiszpańskie media dotarły do nagrań rozmów między centrum kontroli ruchu a maszynistami pociągów, które brały udział w wypadku. Wskazywały one na błąd ludzki.

Identyfikację wszystkich ofiar katastrofy w Toledo zakończono w nocy z poniedziałku na wtorek. 54 ofiary to obywatele Hiszpanii, a 15 to obcokrajowcy.