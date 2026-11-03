Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dymisja po katastrofie kolejowej w Hiszpanii. "To kwestia godności"

|
2810_hiszpania_katastrofa_kolejowa_2
Dlaczego doszło do katastrofy pod Toledo? Były członek zarządu PKP PLK komentuje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Hiszpański minister transportu Oscar Puente podał się do dymisji sześć dni po katastrofie kolejowej w prowincji Toledo. Zginęło w niej 69 osób, a 110 zostało rannych.

- Minister transportu w kraju takim, jak Hiszpania nie może pozostać na stanowisku po dwóch tak poważnych incydentach w ciągu niecałego roku - oświadczył Oscar Puente, odnosząc się również do styczniowej katastrofy kolejowej w Andaluzji. Zginęło w niej 46 osób.

Puente powiedział, że rezygnuje także z kandydowania w przedterminowych wyborach parlamentarnych 29 listopada. Minister poinformował o swojej decyzji w Kongresie. - To kwestia godności politycznej, konsekwencji i empatii wobec ofiar - oznajmił.

Katastrofa kolejowa w prowincji Toledo w Hiszpanii
Katastrofa kolejowa w prowincji Toledo w Hiszpanii
Źródło zdjęcia: EPA/ANGELES VISDOMINE

Katastrofa kolejowa na linii dużych prędkości w Hiszpanii

Oscar Puente dodał, że decyzję o dymisji podjął w pierwszych minutach po katastrofie, ale ogłasza ją dopiero po wykonaniu najbardziej pilnych i niezbędnych, jego zdaniem, czynności - przeprowadzeniu wstępnego śledztwa, podjęciu pierwszych kroków w celu wypłacenia ofiarom odszkodowań i poprawieniu w miarę możliwości bezpieczeństwa systemu połączeń kolejowych w krótkiej perspektywie.

"Mamy ofiary śmiertelne, mamy osoby z amputowanymi kończynami"
Dowiedz się więcej:

"Mamy ofiary śmiertelne, mamy osoby z amputowanymi kończynami"

Jacek Tacik

Do katastrofy doszło w ubiegłą środę rano w pobliżu miejscowości Urda w prowincji Toledo na linii dużych prędkości na trasie Madryt - Sewilla. Pociąg przewoźnika Renfe wjechał w stojący na tym samym torze pociąg Iryo.

Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii. Hiszpańskie media dotarły do nagrań rozmów między centrum kontroli ruchu a maszynistami pociągów, które brały udział w wypadku. Wskazywały one na błąd ludzki.

Identyfikację wszystkich ofiar katastrofy w Toledo zakończono w nocy z poniedziałku na wtorek. 54 ofiary to obywatele Hiszpanii, a 15 to obcokrajowcy.

Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniaKolej
Czytaj także:
Sędzia Anna Koriwn-Piotrowska
Oświadczenie Korwin-Piotrowskiej. Chodzi o sędziego Sochańskiego
Polska
imageTitle
Działo się we wtorek w Lidze Mistrzów. Podsumowanie otwiera polski gol
EUROSPORT
Wybory połówkowe w USA, 3 listopada 2026 roku
Wybory połówkowe w USA. Niedługo zamknięcie pierwszych lokali
RELACJA
04.09.2026 Warszawa, Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
"Idzie ku dobremu". Wpis Tuska i odpowiedź Kaczyńskiego
Polska
imageTitle
Dramat Polki na mistrzostwach świata. Aż wiła się z bólu
EUROSPORT
GettyImages-2302925163
Barcelona zrobiła swoje. Cash miał szansę na coś więcej
EUROSPORT
Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego
"Przełomowy dzień" w sprawie Trybunału? "Spodziewam się już wszystkiego"
Marcin Złotkowski
Wybory połówkowe w USA
Wszystko, co musisz wiedzieć o wyborach w USA
Wybory w USA 2026
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot w górę
BIZNES
Włochy
Samochód stał się dla niej pułapką bez wyjścia
METEO
Drogowcy chcą kupić trzy nowe fotoradary i wymienić cztery
Sześć nowych fotoradarów i dwa odcinkowe pomiary prędkości
WARSZAWA
Polskie myśliwce F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Odwołany alert RCB. "Brak zagrożenia"
Polska
imageTitle
Djoković przetrwał ciężkie chwile i znów napisał historię
EUROSPORT
Lotnisko Warszawa-Radom
Jedyna oferta. Lotnisko w Radomiu z nowym połączeniem
BIZNES
Premier Donald Tusk na konferencji prasowej w siedzibie kancelarii premiera
Propozycja Tuska dla Nawrockiego. "Powinien skorzystać z tej oferty"
Polska
Włodzimierz Czarzasty
Monolog prezydenta na RBN. Czarzasty: nie miał na tyle odwagi...
KROPKA NAD I
imageTitle
W ślady ojca. Przełomowe powołanie syna Ronaldo?
EUROSPORT
03 2000 kropka cl-0050
Tusk: włożyliśmy dużo wysiłku, żeby rozładować emocje
RELACJA
Żerują na właścicielach i zadłużają ich mieszkanie
Lokatorzy nie płacą od miesięcy. "Wykończyli mnie psychicznie i fizycznie"
Kraków
Policja, Niemcy
Miał wysłać dwóch sabotażystów do Polski. Mężczyzna trafił do aresztu
BIZNES
Szczecin, Polska – sklep sieci Biedronka, szyld reklamowy.
Biedronka przegrywa w sądzie. Musi zapłacić kilkadziesiąt milionów kary
BIZNES
"Światełko dla Trybunału" przed Pałacem Prezydenckim
"Światełko dla Trybunału". Manifestacje w wielu polskich miastach
Polska
Kierwiński
Kierwiński o kulisach RBN: atmosfera momentami była napięta
Fakty po faktach
Gęsta mgła
Przed nami bardzo mgliste dni. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Włodzimierz Skalik, Jarosław Sachajko i Adrian Zandberg na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Człowiek Brauna na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Polska
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Szykują zmiany w centrach danych. Chodzi o zużycie energii
BIZNES
Ernest Bejda
Były członek zarządu na celowniku PZU. Spółka będzie dochodzić odszkodowania
BIZNES
Senator Wojciech Konieczny
Spór o zarobki medyków. Senatorowie krytycznie o ustawie
Piotr Wójcik
Binance
Fałszywa rekrutacja i złośliwy kod. Tak zaatakowano Binance
BIZNES
Mrówki wyczuwają zbliżający się deszcz, ale też i zagrożenie powodziowe
Mrowisko zniknęło z rezerwatu. Policja szuka złodzieja
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica