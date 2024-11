Dwie wersje rozmowy. Trump z prezydentką Meksyku o migracji

"Właśnie odbyłem wspaniałą rozmowę z nową prezydentką Meksyku Claudią Sheinbaum Pardo która zgodziła się na powstrzymanie migracji do Stanów Zjednoczonych przez Meksyk, skutecznie zamykając nasza południową granicę" - oświadczył Donald Trump na swoim portalu TRUTH Social. Jak dodał, rozmowa dotyczyła również powstrzymania napływu narkotyków do USA .

"To znacznie przyczyni się do zatrzymania nielegalnej inwazji na USA. Dziękuję!" - dodał.

Prezydentka Meksyku o rozmowie z Trumpem

O tym, by takie decyzje zapadły, nie wspomniała natomiast prezydent Sheinbaum, relacjanując swoja rozmowę z Trumpem. Rozmowę określiła jako "wspaniałą".

"Omawialiśmy meksykańską strategię dotyczącą zjawiska migracji. Powiedziałam, że karawany (migrantów) nie docierają do naszej północnej granicy, ponieważ zajmujemy się nimi wewnątrz Meksyku" - napisała Sheinbaum w mediach społecznościowych. Dodała, że rozmowa z Trumpem dotyczyła też "zacieśnienia współpracy w kwestiach bezpieczeństwa" oraz meksykańskiej kampanii "na rzecz zapobiegania spożywania fentanylu".

Do rozmowy doszło dwa dni po tym, jak Trump zagroził, że nałoży 25-procentowe cło na wszystkie produkty z Kanady , a także z Meksyku , jeśli władze tego kraju nie powstrzymają "inwazji imigrantów" i przemytu fentanylu. Sheinbaum odpowiedziała wówczas, że Meksyk nałoży własne cła odwetowe. Podkreśliła też, że meksykańskie władze zawsze wykazywały gotowość do walki z "epidemią" fentanylu w USA, a w ostatnich miesiącach liczba migrantów przekraczających wspólną granicę znacznie spadła.

Polityka imigracyjna Trumpa

W czasie kampanii prezydenckiej Donald Trump wielokrotnie zapowiadał, że uszczelni granice i przeprowadzi największą deportację w historii kraju. Może to oznaczać wydalenie około 11 milionów ludzi, którzy w Stanach Zjednoczonych przebywają nielegalnie. - Uratuję każde miasto w Ameryce, które zostało najechane i podbite. Wsadzimy tych okrutnych i żądnych krwi przestępców do więzienia albo wykopiemy ich z naszego kraju tak szybko, jak to możliwe - mówił na jednym z wieców.