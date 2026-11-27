Świat Dron nad Łotwą. Poderwane myśliwce NATO Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Rzecznik rządu Adam Szłapka o krótkotrwałym naruszeniu polskiej przestrzeni przez rosyjskiego drona Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: NATO

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Informację o wtargnięciu drona w łotewską przestrzeń powietrzną armia tego kraju opublikowała po godzinie 1.30 w nocy. - Niezidentyfikowany dron na krótko naruszył w piątek nad ranem przestrzeń powietrzną Łotwy - podała w mediach społecznościowych.

W reakcji na incydent poderwano myśliwce NATO i wysłano drona przechwytującego. Wydano również ostrzeżenie o naruszeniu przestrzeni powietrznej dla położonej przy granicy z Rosją gminy Ludza. Alert został odwołany po około godzinie. Wojsko przekazało także, że wycofano analogiczny alert o niższym stopniu zagrożenia, ogłoszony dla gminy Balvi na północ od Ludzy.

Do naruszenia łotewskiej przestrzeni doszło w czasie, gdy rosyjski obwód leningradzki odpierał atak ukraińskich dronów. Zestrzelono ponad 40 bezzałogowych statków powietrznych - przekazał Reuters, cytując gubernatora tego regionu Aleksandra Drozdenkę.

Reuters zauważył, że do wtargnięcia w łotewską przestrzeń powietrzną doszło w kontekście narastających obaw, że wojna Rosji z Ukrainą może rozszerzyć się na inne państwa.

Łotewska armia podkreśliła w komunikacie, że dopóki trwa rosyjska agresja na Ukrainę, podobne przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej Łotwy przez niezidentyfikowane drony mogą się powtarzać. Wojsko zaapelowało do obywateli o zachowanie czujności i śledzenie oficjalnych komunikatów.

Naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej

W poniedziałek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Rosji na zachodnią Ukrainę doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny.

Do poprzedniego incydentu doszło cztery dni wcześniej, w nocy z 19 na 20 listopada. Wtedy, podczas jednego z większych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę, trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101 rozbiły się na Podkarpaciu i Lubeszczyźnie. Ich elementy odnaleziono w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu (Lubelskie) oraz w Rudniku i Mołodyczu (Podkarpackie).