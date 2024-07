"Drastyczna zmiana". Nowy sondaż przed wyborami w USA

Po wycofaniu się prezydenta Joe Bidena z wyścigu o Biały Dom wszystko wskazuje na to, że kampania w wyborach prezydenckich w 2024 roku między wiceprezydentką Kamalą Harris a byłym prezydentem Donaldem Trumpem rozpoczyna się bez wyraźnego lidera - donosi stacja CNN, która opublikowała wyniki najnowszego sondażu wyborczego.

Według nowego sondażu CNN, przeprowadzonego przez amerykańską pracownię SSRS, Trump ma obecnie 49 procent poparcia wśród zarejestrowanych wyborców w całym kraju, podczas gdy Harris - 46 procent. To różnica, która mieści się w granicach błędu próby sondażu - zaznacza stacja.

To - jak zauważa CNN - bardziej wyrównana rywalizacja niż ta, którą wcześniejszy sondaż wykazywał w pojedynku Biden-Trump.

Jak wynika z sondażu, wyborcy w dużym stopniu popierają zarówno decyzję Bidena o ustąpieniu z wyścigu, jak i jego decyzję o pozostaniu na stanowisku prezydenta do końca kadencji.

"Wyborcy demokratyczni i o poglądach demokratycznych są ogólnie entuzjastycznie nastawieni do Harris i gotowi zjednoczyć się wokół niej jako nowej domniemanej kandydatki, nawet jeśli pozostają głęboko podzieleni co do tego, czy demokratyczny następca Bidena powinien kontynuować swoją politykę, czy też wyznaczyć nowy kurs" - pisze CNN.