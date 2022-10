Doniesienia o "linii Wagnera". Rosja chce "przygotować obronę głęboko za obecną linią frontu"

czytaj dalej

Były minister finansów Wielkiej Brytanii Rishi Sunak potwierdził w niedzielę chęć ubiegania się o stanowisko szefa Partii Konserwatywnej i w konsekwencji premiera - donosi agencja Reutera. To już drugi kandydat do zastąpienia Liz Truss, która w czwartek zapowiedziała swe ustąpienie. Jako pierwsza do wyścigu zgłosiła się liderka Izby Gmin Penny Mordaunt.