"Donald Tusk w najlepszej pozycji, by zostać europejskim 'zaklinaczem Trumpa'"

"Donald Tusk może być ostatnim pozostałym przywódcą zdolnym do przygotowania odpowiedzi Europy na zbliżający się powrót Donalda Trumpa do Białego Domu" – ocenia w najnowszym tekście dla brytyjskiego "Guardiana" Paul Taylor, analityk European Policy Centre. Ekspert zwraca uwagę zarazem na trudności innych państw europejskich, jak też na ogromne doświadczenie polskiego premiera i wzrost znaczenia Polski w Unii.

Europejscy przywódcy przygotowują się do ponownego objęcia władzy w USA przez Donalda Trumpa. O miano jego najważniejszego partnera na starym kontynencie zabiegają m.in. Emmanuel Macron, Giorgia Meloni czy Viktor Orban. Osobą, do której amerykańskiemu przywódcy będzie najbliżej, może jednak zostać jednak ktoś inny - stwierdza w poniedziałkowym tekście dla "The Guardian" Paul Taylor, analityk European Policy Centre (EPC). W roli głównego współpracownika Trumpa w Europie widzi on premiera Polski, Donalda Tuska.

Tusk "zaklinaczem Trumpa"

W artykule zatytułowanym "Dlaczego Donald Tusk z Polski w najlepszej pozycji, by być europejskim "'zaklinaczem Trumpa'" opisał on kolejnych, europejskich przywódców. Taylor zwrócił uwagę na trudne położenie Emmanuela Macrona i Olafa Scholza, którzy "zmagają się z wewnętrznymi kryzysami politycznymi", a także na "zmarginalizowaną z powodu brexitu" rolę Keira Starmera. Premier Włoch i premiera Węgier analityk opisuje zaś jako "niezdolnych do zbudowania europejskiego konsensus w takim stopniu, w jakim zdolny jest do tego premier Polski".

"Polski premier Donald Tusk może być ostatnim pozostałym przywódcą zdolnym do przygotowania odpowiedzi Europy na zbliżający się powrót Donalda Trumpa do Białego Domu", stwierdził. Taylor przytacza dalej słowa członka poprzedniej administracji Trumpa, zgodnie z którymi "jeśli ktokolwiek ma rozbudzić sympatię Trumpa do Europy, to jest to Tusk".

Powrót Polski do "głównego nurtu"

Komentator "Guardiana" opisuje Tuska jako "doświadczonego lidera", który "przewodniczył już szczytom UE, pokonał prawicowych populistów w kraju i utrzymuje dobre stosunki z USA, Wielką Brytanią, przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte". Samą Polskę Taylor przedstawia zaś jako "szybko rozwijającą się gospodarkę", która "po ośmiu latach sprzeciwiania się UE (...) i wszczynania kłótni z Niemcami (...) i Francją" powróciła pod rządami Tuska do europejskiego "głównego nurtu".

Donald Trump i Donald Tusk podczas spotkania w 2017 roku Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images

Odrzucenie rządu Prawa i Sprawiedliwości wbrew ogarniającemu znaczną część Europy Środkowej i Bałkanów "nieliberalnemu, autorytarnemu trendowi" Taylor ocenia jako krok, dzięki któremu Polska i rząd Tuska ponownie znalazły się w "centrum polityki UE". Analityk zwraca też uwagę na znaczenie nadchodzącego przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, które to, jego zdaniem, dodatkowo zwiększy wpływ Warszawy na unijną politykę w nadchodzących miesiącach. Potencjalne przywództwo w Europie Taylor postrzega też jako element "strategii" Tuska, mającej pozwolić mu na "umocnienie dominacji w kraju" i zapewnienie wygranej Rafała Trzaskowskiego w nadchodzących polskich wyborach prezydenckich.

Jednocześnie ekspert zauważa jednak, że "polityka krajowa może ograniczyć zdolność Tuska do sprawowania przywództwa UE w niektórych obszarach", a "sprawy europejskie mogą nawet obrócić się przeciwko niemu" w polityce wewnętrznej. Pomimo tego premier Polski zdaje się być w ocenie Taylora "na lepszej pozycji niż inni" do zostania "europejskim zaklinaczem Trumpa".

Źródło: The Guardian