"W przeciwnym razie, jesteśmy skończeni". Premier apeluje

Donald Tusk z życzeniami noworocznymi dla Europejczyków Źródło: KPRM

Premier Donald Tusk opublikował w poniedziałek na X wpis w języku angielskim, w którym zaapelował o jedność Europy. "Nikt nie będzie traktował poważnie słabej i podzielonej Europy: ani wróg, ani sojusznik. To już stało się jasne" - napisał.

"Musimy wreszcie uwierzyć w naszą własną siłę, dalej się zbroić, musimy pozostać zjednoczeni jak nigdy dotąd. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W przeciwnym razie, jesteśmy skończeni" - dodał.

No-one will take seriously a weak and divided Europe: neither enemy nor ally. It is already clear now. We must finally believe in our own strength, we must continue to arm ourselves, we must stay united like never before. One for all, and all for one. Otherwise, we are finished. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 5, 2026 Rozwiń

Pojmanie Maduro i spotkanie "koalicji chętnych"

Wpis premiera został opublikowany dwa dni po ujęciu przez Stany Zjednoczone przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żony, a także na dzień przed spotkaniem "koalicji chętnych" w Paryżu, na którym mają być rozstrzygnięte gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

W sobotę nad ranem siły specjalne USA przeprowadziły atak na stolicę Wenezueli, Caracas. Po miesiącach presji ze strony Waszyngtonu dyktator wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju. Amerykańskie władze sporządziły akt oskarżenia dotyczący przestępstw związanych z narkotykami i terroryzmem. Maduro ma usłyszeć zarzuty w poniedziałek na rozprawie w sądzie na Manhattanie.

We wtorek zaś w Paryżu premier Tusk weźmie udział w spotkaniu "koalicji chętnych" w Paryżu, zwołanym przez Emmanuela Macrona. Prezydent Francji zapowiedział, że kraje koalicji mają rozmawiać o sfinalizowaniu konkretnego wkładu każdego z nich na rzecz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Zebranie "koalicji chętnych" jest jednym z szeregu konsultacji poświęconych Ukrainie. W sobotę w Kijowie obradowali doradcy ds. bezpieczeństwa państw wspierających Ukrainę. Polskę reprezentował wiceszef MSZ Robert Kupiecki, który jest doradcą premiera ds. bezpieczeństwa narodowego.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że kwestie wypracowane przez doradców ds. bezpieczeństwa mają być 6 stycznia zatwierdzone przez przywódców "koalicji chętnych". Dzień poźniej, 7 stycznia rozmowy doradców będą kontynuowane. Mają być też omawiane kolejne kroki dotyczące spotkań przywódców Europy i Stanów Zjednoczonych.

