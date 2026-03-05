Donald Trump zdymisjonował szefową resortu bezpieczeństwa Kristi Noem

Kristi Noem podczas przesłuchania w Izbie Reprezentantów Źródło: Reuters

"Z przyjemnością informuję, że Szanowny Senator Stanów Zjednoczonych z Wielkiego Stanu Oklahoma, Markwayne Mullin, obejmie stanowisko Sekretarza Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (DHS) z dniem 31 marca 2026 r." - przekazał Trump w poście na Truth Social.

Kristi Noem w trakcie przesłuchania w Izbie Reprezentantów (4 marca 2026) Źródło: PAP/EPA/WILL OLIVER

Amerykański prezydent podziękował Kristi Noem. "Obecna Sekretarz Kristi Noem, która dobrze nam służyła i osiągnęła liczne i spektakularne rezultaty (szczególnie na granicy!), obejmie stanowisko Specjalnego Wysłannika ds. Tarczy Ameryki" - przekazał Trump.

Odpowiadała za ICE

Noem, była gubernator Dakoty Południowej, w swoim resorcie odpowiedzialna była za formację ICE. Stała się jedną z najbardziej znanych sekretarzy gabinetu Trumpa dzięki wpisom w mediach społecznościowych, w których ostro przedstawiała imigrantów, nagłaśniając przypadki domniemanych przestępców i używając konfrontacyjnego języka.

W styczniu spotkała się z krytyką, gdy nazwała dwóch obywateli USA, Renee Good i Alexa Prettiego, którzy zostali śmiertelnie postrzeleni przez federalnych agentów imigracyjnych w Minneapolis, "sprawcami terroryzmu wewnętrznego". Postrzelenia Good i Prettiego przyczyniły się do zamieszek w Minneapolis.

Z powodu publicznego oburzenia, w styczniu bieżącego roku ponad 140 kongresmenów demokratycznych domagało się jej usunięcia, oskarżając ją o nadużycia i utratę zaufania publicznego.

Pytania przed komisją Izby Reprezentantów

W czwartek Noem stanęła przed komisją sprawiedliwości Izby Reprezentantów w związku ze wstrzymaniem finansowania (shutdownem) zarządzanego przez nią Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS). Noem mierzyła się również m.in. z pytaniami o ostatnie wydarzenia ze stanu Minnesota związane z polityką migracyjną obecnej administracji.

Podczas swojego wystąpienia pytana była też o romans z byłym szefem sztabu wyborczego Donalda Trumpa.

Aferę wywołało też zlecenie przez nią kampanii reklamowej na kwotę 220 milionów dolarów firmie powiązanej z nią i jej otoczeniem. Noem była krytykowana z tego powodu ze strony części republikańskich polityków podczas niedawnych wysłuchań w Kongresie. Polityczka twierdziła, że kampania została zatwierdzona przez Biały Dom, lecz prezydent Trump powiedział w czwartek w wywiadzie dla agencji Reutera, że nic nie wiedział o sprawie.

