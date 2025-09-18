Trump znów o Polsce i dronach

Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Relacja Marcina Wrony z 10 września Źródło: TVN24

Wcześniej Trump sugerował, że wtargnięcie dronów mogło być wynikiem "pomyłki".

Trump odniósł się do wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski podczas wywiadu z Fox News przeprowadzonego w rezydencji brytyjskiego premiera Chequers.

- Po prostu nie mogę skomentować, czy to była pomyłka, czy nie. Nie powinno ich tam być, bądźmy szczerzy. Ale podobno zostały wyłączone. Dzisiaj można wyłączać drony. Świetnym sposobem ataku na drona jest wyłączenie go, a one spadają wszędzie. Więc miejmy nadzieję, że tak było - powiedział Trump. Ponownie wyraził przy tym swoje rozczarowanie postawą Władimira Putina i przyznał, że myślał, że rozwiazanie konfliktu w Ukrainie będzie łatwiejsze ze względu na jego stosunki z rosyjskim przywódcą.

Trump: kiedy mówiłem, że pomogę Polsce, to chodziło mi o to, że po wojnie

Pytany o to, czy w świetle dodatkowych sił obrony powietrznej, wysłanych do Polski przez Wielką Brytanię i innych sojuszników, Ameryka zrobi to samo, odparł:

- Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie - dodał.

Do wtargnięcia rosyjskich dronów nad polskie terytorium doszło w nocy z 9 na 10 września. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie tamtego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona. Część obiektów zestrzelono.

