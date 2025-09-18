Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump znów o Polsce i dronach

WOHYŃ MIEJSCE UPADKU ROSYJSKIEGO DRONA
Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Relacja Marcina Wrony z 10 września
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump po raz kolejny odniósł się do wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski. Odmówił oceny, czy było to celowe. Podczas czwartkowego wywiadu z Fox News powiedział też, że USA oferują Polsce pomoc wywiadowczą, lecz nie zadeklarował wysłania dodatkowych sił powietrznych. - Kiedy mówiłem, że pomogę Polsce, to chodziło mi o to, że po wojnie - stwierdził.

Wcześniej Trump sugerował, że wtargnięcie dronów mogło być wynikiem "pomyłki".

Trump odniósł się do wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski podczas wywiadu z Fox News przeprowadzonego w rezydencji brytyjskiego premiera Chequers.

- Po prostu nie mogę skomentować, czy to była pomyłka, czy nie. Nie powinno ich tam być, bądźmy szczerzy. Ale podobno zostały wyłączone. Dzisiaj można wyłączać drony. Świetnym sposobem ataku na drona jest wyłączenie go, a one spadają wszędzie. Więc miejmy nadzieję, że tak było - powiedział Trump. Ponownie wyraził przy tym swoje rozczarowanie postawą Władimira Putina i przyznał, że myślał, że rozwiazanie konfliktu w Ukrainie będzie łatwiejsze ze względu na jego stosunki z rosyjskim przywódcą.

Trump: kiedy mówiłem, że pomogę Polsce, to chodziło mi o to, że po wojnie

Pytany o to, czy w świetle dodatkowych sił obrony powietrznej, wysłanych do Polski przez Wielką Brytanię i innych sojuszników, Ameryka zrobi to samo, odparł:

- Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie - dodał.

Do wtargnięcia rosyjskich dronów nad polskie terytorium doszło w nocy z 9 na 10 września. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie tamtego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona. Część obiektów zestrzelono.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/kg

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpDronyRosja
Czytaj także:
GettyImages-2236153832ss
To jeszcze nie koniec. Anglicy chcą urwać punkty Barcelonie
RELACJA
Demonstracja w Paryżu przeciwko planowanym cięciom budżetowym
Ponad pół miliona protestujących. Kolejne demonstracje we Francji
Świat
imageTitle
Kazał fanom "robić Poznań". Gwiazda brit popu z wyjątkowym prezentem
EUROSPORT
Pociski Javelin będą bronić wschodniej granicy
Jest zgoda Departamentu Stanu na sprzedaż uzbrojenia do Polski
Świat
Leki
"Leki to nie słodycze". Polacy biorą ich za dużo
Marek Nowicki
Trzęsienie ziemi - lokalizacja
Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Rosji. Ryzyko tsunami
METEO
imageTitle
Świątek zagra o półfinał w Seulu. Wiadomo, kiedy mecz
EUROSPORT
imageTitle
Monaco zdeklasowane w Brugii. Bayer uratował remis
EUROSPORT
Karol Nawrocki i Frank-Walter Steinmeier
Oferta dla Niemców "położona na stole". "Dajemy propozycję, jak wyjść z twarzą"
Hel
Hel czeka wycinka drzew, żeby postawić hotel
Dominika Ziółkowska
Sonda Hayabusa2
Jest mniejsza, niż sądzono. Ta planetoida zaskoczyła naukowców
METEO
imageTitle
Industria zderzyła się ze ścianą. Bolesna porażka w Lizbonie
EUROSPORT
Warszawa. Zmiany w ruchu
Rusza przebudowa skrzyżowania przy wolskim ratuszu. Tydzień bez tramwajów
WARSZAWA
FPF
Notatka w sprawie domu w Wyrykach. Wiceszef MON: tu nie ma żadnych wątpliwości
Zbigniew Bogucki
Spór o uprawienia Cenckiewicza. "Uznajemy, że ma dostęp"
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald J. Trump i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer
"Cóż za dzień! 250 miliardów funtów przepłynęło w obie strony przez Atlantyk"
BIZNES
Problemy mieszkańców gminy Brudzeń Duży z dostępem do wody (zdj. ilustracyjne)
Woda w tej gminie nie nadaje się do picia. Komunikat sanepidu
Trójmiasto
Bransoletka
Bransoletka faraona zniknęła z muzeum. Już wiadomo, co się z nią stało
METEO
Tak jest
"Czuję się zażenowany, że wypowiadam te słowa"
imageTitle
Na ten powrót Jose Mourinho czekał ćwierć wieku
EUROSPORT
Płot wzdłuż polsko-białoruskiej granicy
W Europie ma powstać "mur dronowy"
Świat
imageTitle
Przez Bałtyk na desce windsurfingowej. Polak z rekordem Guinessa
EUROSPORT
25-letnia matka dziecka usłyszała zarzuty
Niemowlę z obrażeniami w szpitalu, medycy zaalarmowali policję
Poznań
pociąg towarowy indie kolej skłąd wagony tory railway train shutterstock_2424301077
Zamknięte przejścia, zablokowane transporty. "Z wielką chęcią przyjmą towary"
BIZNES
Szczątki drona znalezione na plaży w Łotwie
Szczątki rosyjskiego drona na łotewskiej plaży
Świat
imageTitle
Faworyt gospodarzy najszybszy na finiszu. Majka w peletonie
EUROSPORT
Noc miejscami będzie mglista
W nocy pojawią się mgły
METEO
Bankiet na zamku Windsor
Kto siedział obok kogo na bankiecie dla Trumpów? Nie obyło się bez "zaskoczenia"
Świat
Karol Nawrocki Friedrich Merz
Od "reparacji" do "zadośćuczynienia". To jednak nie to samo
KONKRET24
Warszawa. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 17 cudzoziemców
Straż Graniczna zatrzymała 17 cudzoziemców pracujących w piekarni
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica