Trump: rozpoczęliśmy dużą operację militarną w Iranie

Najpierw Izraelski minister obrony poinformował, że Izrael przeprowadził "prewencyjne" uderzenie na Iran. Później amerykańscy urzędnicy potwierdzili, że w uderzeniu biorą udział także siły USA.
Amerykański prezydent Donald Trump przekazał na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że armia USA rozpoczęła "dużą operację militarną" w Iranie.
- Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez eliminację bezpośrednich zagrożeń ze strony reżimu irańskiego – powiedział.
Trump zapowiedział, że zostanie zniszczony potencjał rakietowy Iranu. Dodał że "unicestwimy jego marynarkę wojenną".
Jak mówił amerykański prezydent, Iran próbował odbudować swój potencjał atomowy, ale nigdy nie będzie mieć broni nuklearnej.
Autorka/Autor: Opracowała Justyna Sochacka
Źródło: Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Donald J. Trump/Truth