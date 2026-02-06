Logo strona główna
Świat

Trump udzielił poparcia Orbanowi w wyborach parlamentarnych

Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
Trump: Orban będzie bardzo dobrym gospodarzem spotkania z Putinem
Źródło: TVN24
Viktor Orban otrzymał poparcie Donalda Trumpa przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi. Premier Węgier, chwaląc się rekomendacją prezydenta USA, podziękował Trumpowi we wpisie na Facebooku.

We wpisie zamieszczonym na Truth Social, prezydent USA Donald Trump chwalił szefa rządu w Budapeszcie Viktora Orbana jako silnego przywódcę mającego "fenomenalne" rezultaty.

"Niestrudzenie walczy o swój Wielki Kraj i Naród, kochając go, tak jak ja Stany Zjednoczone. Viktor ciężko pracuje, aby chronić Węgry, rozwijać gospodarkę, tworzyć miejsca pracy, promować handel, powstrzymywać nielegalną imigrację i zapewniać PRAWO I PORZĄDEK!" - napisał Trump. Dodał, że relacje Waszyngtonu z Budapesztem osiągnęły "nowe szczyty" i zapatruje się na dalszą współpracę z nim jako szefem rządu.

"Z dumą POPARŁEM Viktora w wyborach w 2022 roku i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie. Viktor Orban to prawdziwy przyjaciel, wojownik i ZWYCIĘZCA. Ma moje pełne i całkowite poparcie dla reelekcji na stanowisko premiera Węgier – NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER!" - zakończył.

Viktor Orban we wpisie na Facebooku pochwalił się udzieleniem poparcia przez Donalda Trumpa. "Wiadomość z Ameryki. Dziękuję Panie Prezydencie!" - napisał.

Orban: Trump jest winnym Węgrom wizytę

Poparcie dla Orbana przyszło dzień po tym, jak premier Węgier podczas spotkania z mediami stwierdził, że Donald Trump jest winny złożyć Węgrom wizytę w ich kraju po tym, jak rząd w Budapeszcie otwarcie poparł go w wyborach prezydenckich.

Orban podkreślił, że "namawia" Trumpa do przyjazdu na Węgry i nawet "podał mu daty". Węgierski przywódca przyznał też, że wciąż obowiązuje porozumienie - które zawarł również z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem - przewidujące, iż jeśli dojdzie do szczytu pokojowego w sprawie wojny na Ukrainie, odbędzie się on w Budapeszcie.

Orban przypomniał w środę, że gdy "liberalna prasa wylewała pomyje" na Trumpa, jego rząd stał u boku kandydata na prezydenta USA.

Orban walczy o utrzymanie władzy

Trump już wcześniej mówił o swoim poparciu dla Orbana w kontekście wyborczym i od dawna chwali go jako "silnego lidera". W listopadzie 2025 roku gościł go w Białym Domu w ramach pierwszej wizyty węgierskiego premiera od 2019 r. Orban uzyskał wówczas zwolnienie węgierskich podmiotów z przestrzegania sankcji nałożonych na rosyjskie koncerny naftowe.

Do niedawna Stany Zjednoczone unikały otwartego udzielania poparcia kandydatom w wyborach w obcych państwach, lecz Trump w drugiej kadencji zerwał z tą zasadą. Ingerował w ten sposób w wybory między innymi w Polsce, Niemczech, Argentynie, Hondurasie, a w czwartek również w Japonii.

Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Poparcie dla Orbana przychodzi na dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Wyniki ostatnich sondaży sugerują, że po raz pierwszy od 2010 roku jego partia Fidesz może stracić władzę.

W ocenie 54 procent Węgrów lider opozycyjnej TISZY Peter Magyar bardziej nadaje się na stanowisko premiera. 46 procent uznało, że lepszym szefem rządu będzie Orban - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu firmy Median, zleconego przez tygodnik "HVG".

Gazeta przypomniała, że w badaniu z listopada obu kandydatów na premiera za odpowiednich do pełnienia tego urzędu uznało po 48 procent ankietowanych.

Opracował Adam Styczek/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

