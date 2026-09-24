Świat Donald Trump pozdrowił amerykańską Polonię i podziękował za wsparcie i pamiątkową tablicę Oprac. Filip Czerwiński |

Donald Trump zwrócił się do amerykańskiej Polonii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Kongres Polonii Amerykańskiej świętuje wkład Polaków w 250 lat historii Stanów Zjednoczonych. Donald Trump nagrał wideo dla gości wydarzenia odbywającego się w Union Station w Waszyngtonie.

- To dla mnie zaszczyt powitać w Waszyngtonie Amerykanów polskiego pochodzenia z całego kraju, gdy świętujemy 250 lat polskiego wkładu w rozwój Ameryki - powiedział prezydent, siedząc w Gabinecie Owalnym.

Jak podkreślił Trump, od wojny o niepodległość po dzisiejsze czasy polsko-amerykańscy patrioci pomagają Amerykanom zdobywać wolność i bronić jej. - Być może nie byłoby dziś Stanów Zjednoczonych bez takich wielkich postaci, jak wielki generał Pułaski i Kościuszko, wielki rewolucjonista - dodał.

Trump: jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu

Prezydent podziękował społeczności polsko-amerykańskiej za jej "niezwykłe wsparcie" w 2024 roku, gdy walczył o wygraną w wyborach prezydenckich.

- To były wspaniałe wybory i Polacy bardzo mi w nich pomogli - oznajmił Trump. - Teraz z państwa wsparciem powstrzymamy szaleńców, którzy próbują przekształcić Amerykę w kraj komunistyczny - oświadczył prezydent, odnosząc się do listopadowych wyborów do Kongresu.

- Jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu i chcę podziękować zwłaszcza waszemu niezwykłemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Karol to wspaniały wojownik, silny człowiek. Poparłem go i wygrał - dodał prezydent.

Trump ocenił też, że wygrana Nawrockiego była "największym wydarzeniem politycznym związanym z wyborami w Europie w ciągu ostatnich 50 lat". - Bardzo się cieszę, że mogłem odegrać w tym pewną rolę - wyznał.

- I chcę podziękować Karolowi za piękną tablicę od narodu polskiego, upamiętniającą 250. rocznicę powstania Ameryki, którą z radością umieścimy na pięknym Łuku Triumfalnym Stanów Zjednoczonych - dodał.

Goście czwartkowego wydarzenia mogli zobaczyć podarowaną przez Polskę tablicę. - Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Mamy naprawdę ogromny szacunek dla Kongresu Polonii Amerykańskiej i dla narodu polskiego - powiedział Trump.