Świat

Oskarżenia nie ma, ale Trump widzi "wystarczające powody". Zwolnił członkinię Fed

Lisa Cook
Donald Trump ogłosił usunięcie Lisy Cook z Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej
Źródło: Reuters
Prezydent Donald Trump ogłosił w poniedziałek usunięcie Lisy Cook z Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej, powołując się na rzekome oszustwa hipoteczne - oskarżenie, które Cook zdecydowanie odrzuciła. Decyzja ta wywołała alarm wśród prawników i ekonomistów, którzy ostrzegają przed poważnym naruszeniem niezależności Fed i możliwym sporem sądowym.

Według Donalda Trumpa oskarżenia kompromitują Lisy Cook, pierwszą czarnoskórą kobietę zasiadającą w Radzie Gubernatorów. Powołał się na zapis w statucie Rezerwy Federalnej, który umożliwia odwołanie członka "z ważnego powodu". Cook nie została jednak formalnie oskarżona o przestępstwo, a eksperci prawni podkreślają, że zarzutów nie potwierdził sąd.

Obecnego szefa nazywa "kretynem". Czy nowy utrzyma niezależność?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Obecnego szefa nazywa "kretynem". Czy nowy utrzyma niezależność?

BIZNES

Trump: uznałem, że istnieją wystarczające powody

"New York Times" zwraca uwagę, że odwołanie Cook może wywołać spór prawny dotyczący zakresu uprawnień prezydenta wobec niezależnej instytucji, jaką jest Fed.

Decyzja Trumpa wpisuje się w jego długoletnią krytykę banku centralnego, który obwiniał o utrzymywanie zbyt wysokich kosztów kredytów. Bezpośrednim impulsem do działania były naciski ze strony Billa Pulte, dyrektora Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa (FHFA), który oskarżył Cook o oszustwa hipoteczne. Zarzucił jej, że w 2021 roku, w celu uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych, podała dwa różne adresy jako swoje główne miejsce zamieszkania - w Michigan i Georgii. Pulte skierował sprawę do Departamentu Sprawiedliwości i wezwał ją do rezygnacji.

"Uznałem, że istnieją wystarczające powody, aby usunąć Panią ze stanowiska. Naród amerykański musi mieć pełne zaufanie do uczciwości członków, którym powierzono ustalanie polityki i nadzór nad Rezerwą Federalną. W świetle Pani oszukańczego i potencjalnie przestępczego postępowania w sprawie finansowej, nie mogą oni, ani ja nie mam zaufania do Pani uczciwości" - napisał prezydent w liście na portalu Truth Social.

"Nie dam się zastraszyć"

W publicznym oświadczeniu w minionym tygodniu Cook zadeklarowała, że "nie zamierza dać się zastraszyć i ustąpić ze stanowiska". Zobowiązała się "odpowiedzieć na wszelkie uzasadnione pytania i przedstawić fakty".

"Będę nadal wypełniać swoje obowiązki, aby wspierać amerykańską gospodarkę" - zapowiedziała Cook.

"NYT" przypomina, że 14-letnia kadencja Cook miała trwać do 2038 roku. Jej usunięcie stwarza Trumpowi możliwość obsadzenia stanowiska lojalnym kandydatem.

Politycy z Partii Demokratycznej krytykują decyzję Trumpa. Senator Elizabeth Warren uznała działanie prezydenta za "nielegalny zamach na niezależność Fed".

Lisa Cook
Lisa Cook
Źródło: KEN CEDENO/EPA/PAP

Zaniepokojenie ekonomistów i prawników

Sprawa wzbudziła niepokój wśród ekonomistów, obawiających się, że polityczne naciski mogą doprowadzić do przedwczesnych obniżek stóp procentowych.

Krytycy zauważyli, że Trump i Pulte kierowali podobne oskarżenia wobec swoich przeciwników politycznych, w tym senatora Adama Schiffa i prokurator generalnej stanu Nowy Jork Letitii James. Po niedawnej rezygnacji Adriany Kugler, odejście Cook pozostawia dwa wakaty w siedmioosobowej Radzie Gubernatorów. Trump nominował już przewodniczącego Rady Doradców Ekonomicznych Białego Domu Stephena Mirana na miejsce Kugler. Nominacje wymagają zatwierdzenia przez Senat USA.

Prawnicy, m.in. Lev Menand z Uniwersytetu Columbia, argumentują, że nawet jeśli prawodawstwo dopuszcza odwołanie członka Rady Gubernatorów Fed z "ważnych powodów", to wymaga ono procedury i dowodów, czego w tym przypadku brakuje - zwraca uwagę agencja AP.. Historyk Fed z Uniwersytetu Pensylwanii Peter Conti-Brown przypomniał, że działania Cook zostały zweryfikowane podczas zatwierdzania nominacji przez Senat, co osłabia argument o możliwości retrospektywnego odwołania za działania sprzed objęcia urzędu.

Sprawa prawdopodobnie trafi do sądu, a ostateczna decyzja mogąca trwale przesądzić o zakresie władzy prezydenta - do samego Sądu Najwyższego - zwracają uwagę amerykańskie media.

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: PAP, AP News, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: KEN CEDENO/EPA/PAP

