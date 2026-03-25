Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump poleci do Chin. Jest termin

|
Donald Trump
Profesor Góralczyk: Chiny odrodziły się, czują się równorzędnym partnerem dla USA
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump złoży wizytę w Chinach - przekazała rzeczniczka Białego Domu i podała jej termin. Później chiński przywódca ma przylecieć do Stanów Zjednoczonych.

Pierwotnie wizyta prezydenta USA w Chinach - pierwsza od 2017 roku - miała odbyć się w dniach 30 marca - 2 kwietnia, lecz została przełożona, bo Donad Trump nie chciał opuszczać kraju podczas trwania wojny z Iranem. Trump - tak jak wcześniej planowano - poleci do Pekinu.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała o nowym terminie wizyty - 14-15 maja - na konferencji prasowej w Białym Domu. Dodała, że wciąż planowana jest wizyta chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w USA - ma się ona odbyć w późniejszym terminie, który nie został jeszcze ustalony.

Chiny a blokada cieśniny Ormuz

Choć oficjalnym powodem przełożenia wizyty jest prowadzona wojna z Iranem, wcześniej prezydent USA sugerował też, że podróż może zostać opóźniona, jeśli Pekin nie udzieli pomocy w ochronie statków w cieśninie Ormuz.

Zareagował na to chiński MSZ. - Odnotowaliśmy, że USA publicznie wyjaśniły błędne doniesienia medialne, nazywając je całkowicie nieprawdziwymi - oświadczył rzecznik chińskiego resortu dyplomacji Lin Jian. - Strona amerykańska podkreśliła, że [zmiana terminu - red.] wizyty nie jest powiązana z kwestią żeglugi w cieśninie Ormuz - dodał.

Rzecznik Lin Jian, dopytywany o to, czy Waszyngton kontaktował się z Pekinem w sprawie udziału chińskich jednostek w ochronie transportu w tej części świata, zwrócił uwagę, że do tej kwestii ustosunkował się już wcześniej. Apelował wtedy do "wszystkich stron o natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych, aby uniknąć dalszej eskalacji", ale nie powiedział, czy Chiny wyślą w ten region okręty.

Wersję o tym, że powodem przełożenia wizyty jest wojna z Iranem, a nie kwestia chińskiego udziału w odblokowaniu cieśniny Ormuz, potwierdził w Paryżu minister finansów USA Scott Bessent po rozmowach z chińskim wicepremierem He Lifengiem. Ten kluczowy dla handlu ropą szlak został faktycznie zablokowany przez Iran w reakcji na rozpoczęte 28 lutego ataki amerykańsko-izraelskie na ten kraj, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen surowca na rynkach światowych.

pc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpXi JinpingChinyUSAPolityka zagraniczna USAPolityka zagraniczna ChinBiały DomAdministracja Donalda TrumpaIranCieśnina Ormuz
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

