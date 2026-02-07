"Chiny wierzą, że czas gra na ich korzyść. Trump jest im na rękę"

7.02.2026 40 min

Walka o władzę nad chińskim imperium czy zwykła partyjna czystka? Xi Jinping odsunął dwóch wysokich rangą generałów, w tym swojego wieloletniego sojusznika. To daje mu pełną kontrolę nad chińską armią. Czy ta kontrola przybliża atak na Tajwan? Jak wyglądają rozgrywki o władzę w Pekinie i czy śledzi je przeciętny Chińczyk? O tym Kuba Kucharczyk rozmawiał z Alicją Bachulską, analityczką ds. Chin z Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Jej zdaniem, o ile zakres czystki przeprowadzonej wśród chińskich elit, nie tylko wojskowych, jest bezprecedensowy, posunięcia Xi należy interpretować w kontekście obliczonej na dekady strategii geopolitycznej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, których słabnąca pod rządami Donalda Trumpa pozycja międzynarodowa jest Pekinowi na rękę. Rozwiń