Trump o Putinie: gada bzdury, zabija zbyt wielu ludzi

"Putin nie honoruje jego dobrej woli" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Donald Trump skrytykował we wtorek przywódcę Rosji Władimira Putina i zapowiedział wysłanie Ukrainie broni defensywnej.

Mówił także o zaplanowanym spotkaniu z premierem Izraela, Benjaminem Netanjahu.

Stwierdził również, że Unia Europejska traktuje teraz Stany Zjednoczone "bardzo miło" i zapowiedział, że najprawdopodobniej za dwa dni skieruje do UE pismo w sprawie ceł.

Prezydent USA Donald Trump powtórzył we wtorek, że nie jest zadowolony z przywódcy Rosji Władimira Putina i z tego, że na wojnie w Ukrainie ginie wielu ludzi. Podkreślił, że Waszyngton przekazał Kijowowi najlepszą broń, a Ukraińcy są odważni w swojej walce. Przyznał, że również Europejczycy udzielili Ukrainie dużego wsparcia. Wyraził pogląd, że bez zagranicznej pomocy wojna w Ukrainie trwałaby zaledwie kilka dni.

"Putin nie traktuje odpowiednio życia ludzkiego"

Trump potwierdził również wysłanie do Ukrainy broni defensywnej. Powiedział, że przywódca Rosji Władimir Putin nie traktuje odpowiednio życia ludzi i zabija ich zbyt wielu.

- Chcemy (wysłać) broń defensywną, bo Putin nie traktuje odpowiednio życia ludzkiego. Zabija zbyt wielu ludzi. Więc wysyłamy broń defensywną Ukrainie i zatwierdziłem to - powiedział Trump na posiedzeniu gabinetu. - Jeśli chcecie znać prawdę, to Putin gada nam bzdury. Cały czas jest bardzo miły, ale nic z tego nie wynika - oświadczył prezydent USA.

Spotkanie z Netanjahu

Zapowiedział też, że wieczorem tego dnia ponownie spotka się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w Białym Domu, by rozmawiać o Strefie Gazy.

Trump powiedział, że wtorkowe rozmowy z Netanjahu będą dotyczyć niemal wyłącznie wojny w Strefie Gazy. Dzień wcześniej Trump spotkał się z Netanjahu na kolacji w Białym Domu.

Steve Witkoff, amerykański wysłannik na Bliski Wschód, na posiedzeniu gabinetu wyraził nadzieję, że do końca tygodnia będzie uzgodnione porozumienie w sprawie 60-dniowego zawieszenia broni Strefie Gazy.

Netanjahu: nominowałem Trumpa do pokojowego Nobla Źródło: CNN

Trump o UE i cłach

Stwierdził również, że Unia Europejska traktuje teraz Stany Zjednoczone "bardzo miło". Zapowiedział, że najprawdopodobniej za dwa dni skieruje do UE pismo w sprawie ceł. Poinformował, że UE prowadzi z USA rozmowy na temat handlu.

Podczas posiedzenia gabinetu minister finansów Scott Bessent powiadomił, że - do tej pory - USA otrzymały w tym roku z ceł około 100 mld dolarów, a do końca roku kwota ta może wzrosnąć do 300 mld dolarów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD