Trump: Chcą rozmawiać. Powiedziałem: za późno

Wtorek jest czwartym dniem wojny na Bliskim Wschodzie. W sobotę Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej.
Trump: powiedziałem: za późno
We wtorek prezydent USA Donald Trump napisał na swoim portalu Truth Social, że obrona powietrzna, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Dowództwo Iranu "zniknęły".
"Chcą rozmawiać. Powiedziałem: 'Za późno!'" - dodał.
Do swojego komunikatu dołączył tekst o powstawaniu "doktryny Trumpa" autorstwa Marca Thiessena, konserwatywnego publicysty i byłego autora przemówień prezydenta George'a W. Busha. Zdaniem Thiessena Trump pokazuje "nowy sposób przywództwa" i "sposób na zmianę świata" bez angażowania wojsk lądowych. Wyraził przy tym przekonanie, że jeśli Trumpowi uda pokonać się Iran, dołączy do panteonu najważniejszych prezydentów USA, takich jak Franklin D. Roosevelt i Ronald Reagan.
Trump wcześniej wyrażał zainteresowanie podjęciem rozmów z nowymi przywódcami Iranu, ale nie potrafił określić, kiedy miałoby do nich dojść.
W kolejnym wpisie powtórzył też swoje wcześniejsze stwierdzenia, że USA mają "nieograniczone" zasoby broni "średniej i wysokiej klasy". Określił również jako "haniebny" artykuł dziennika "Wall Street Journal" o kurczeniu się zapasów amunicji, między innymi systemów obrony powietrznej.
Trump: Iranowi kończą się wyrzutnie
We wtorek Trump mówił także serwisowi Politico, że amerykańskie firmy zbrojeniowe w szybkim tempie produkują niezbędne dla USA uzbrojenie.
Dodał, że irańskie zdolności wojskowe są stale osłabiane. Przyznał też, że irańskie siły będą jeszcze "przez pewien czas" wystrzeliwać pociski.
Prezydent też oświadczył, że Iranowi "kończą się wyrzutnie". Jak dodał, kończą się im też stanowiska do wystrzeliwania, gdyż są one "dziesiątkowane". Serwis Politico zwrócił uwagę, że dotychczas żaden inny przedstawiciel administracji Trumpa nie przekazywał takich informacji.
opracowała Anna Kwaśny
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL