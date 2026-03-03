Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump: Chcą rozmawiać. Powiedziałem: za późno

Donald Trump
Trump o najgorszym scenariuszu dla Iranu i "złej władzy"
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że irańska obrona powietrzna, siły powietrzne, marynarka i dowództwo zostały zniszczone. We wpisie zamknął także temat negocjacji z Iranem.

Wtorek jest czwartym dniem wojny na Bliskim Wschodzie. W sobotę Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
"Najgorszy scenariusz". Trump o Iranie
Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski (P) i minister spraw zagranicznych Rumunii Oana-Silvia Toiu (L)
Sikorski: proszę o odpowiedzialność za siebie i za kraj
BIZNES
Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Iran zamyka Cieśninę Ormuz. Ceny ropy i LNG w górę, Azja pod presją
BIZNES

Trump: powiedziałem: za późno

We wtorek prezydent USA Donald Trump napisał na swoim portalu Truth Social, że obrona powietrzna, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Dowództwo Iranu "zniknęły".

"Chcą rozmawiać. Powiedziałem: 'Za późno!'" - dodał.

CZYTAJ TAKŻE: "Najgorszy scenariusz". Donald Trump o Iranie

Do swojego komunikatu dołączył tekst o powstawaniu "doktryny Trumpa" autorstwa Marca Thiessena, konserwatywnego publicysty i byłego autora przemówień prezydenta George'a W. Busha. Zdaniem Thiessena Trump pokazuje "nowy sposób przywództwa" i "sposób na zmianę świata" bez angażowania wojsk lądowych. Wyraził przy tym przekonanie, że jeśli Trumpowi uda pokonać się Iran, dołączy do panteonu najważniejszych prezydentów USA, takich jak Franklin D. Roosevelt i Ronald Reagan.

Trump wcześniej wyrażał zainteresowanie podjęciem rozmów z nowymi przywódcami Iranu, ale nie potrafił określić, kiedy miałoby do nich dojść.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA

W kolejnym wpisie powtórzył też swoje wcześniejsze stwierdzenia, że USA mają "nieograniczone" zasoby broni "średniej i wysokiej klasy". Określił również jako "haniebny" artykuł dziennika "Wall Street Journal" o kurczeniu się zapasów amunicji, między innymi systemów obrony powietrznej.

Trump: Iranowi kończą się wyrzutnie

We wtorek Trump mówił także serwisowi Politico, że amerykańskie firmy zbrojeniowe w szybkim tempie produkują niezbędne dla USA uzbrojenie.

Dodał, że irańskie zdolności wojskowe są stale osłabiane. Przyznał też, że irańskie siły będą jeszcze "przez pewien czas" wystrzeliwać pociski.

Prezydent też oświadczył, że Iranowi "kończą się wyrzutnie". Jak dodał, kończą się im też stanowiska do wystrzeliwania, gdyż są one "dziesiątkowane". Serwis Politico zwrócił uwagę, że dotychczas żaden inny przedstawiciel administracji Trumpa nie przekazywał takich informacji.

OGLĄDAJ: Trump: Izrael nie zmusił mnie do ataku na Iran
pc

Trump: Izrael nie zmusił mnie do ataku na Iran

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

opracowała Anna Kwaśny

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpAdministracja Donalda TrumpaIran
Czytaj także:
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Połączy Warszawę ze Szczecinem. Plany na trasę S10
WARSZAWA
imageTitle
Joshua o stanie swojego zdrowia po tragicznym wypadku
EUROSPORT
imageTitle
Polki utarły nosa faworytkom w eliminacjach mistrzostw świata
EUROSPORT
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierowca na stacji paliw. To policjant
Poznań
Podróżujący z Bliskiego Wschodu
"Podróżniczy koszmar" na Bliskim Wschodzie
BIZNES
Ali Chamenei podczas świętowania siódmej rocznicy islamskiej rewolucji. Zdjęcie z 1986 roku
"Skromny" przywódca trzymał kraj w "żelaznym uścisku". Co po sobie zostawia?
Marcin Złotkowski
Teheran, Iran (03.03.2026)
Amerykańskie wojsko o "Epickiej Furii". Tyle celów miało zostać trafionych
RELACJA
Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Część narkotyków ukryła w bieliźnie, wyczuł je policyjny pies
WARSZAWA
Makieta wybranej koncepcji
Jest decyzja w sprawie "budowy stulecia"
Rzeszów
Mroźny poranek, mroźna noc
Gdzie nocą temperatura spadnie poniżej zera
METEO
Donald Trump
Trump: dzisiaj mogę zatrzymać interesy z Hiszpanią
BIZNES
Władimir Putin
Zaskakująca reakcja Putina. "Co z wizerunkiem "wiarygodnego sojusznika"?
Świat
Zamknięte lotnisko w Dubaju (01.03.2026)
Pociski spadają nawet w Dubaju. Ryzykowna decyzja Iranu
Sebastian Zakrzewski
Donald Trump
"Najgorszy scenariusz". Trump o Iranie
Świat
imageTitle
Barcelona liczy na cud w Pucharze Króla
RELACJA
Do tragedii doszło w tym budynku
Ciała dwóch mężczyzn w domu
Poznań
Akcja ratunkowa 280 metrów nad ziemią
Utknęli na wysokości 280 metrów. Nagranie mrozi krew w żyłach
Świat
Ben Gurion Airport in Tel Aviv
Ambasada USA wydała komunikat, nie jest w stanie ewakuować obywateli
Świat
Rzekomo trafiono amerykańskie obiekty wojskowe w Iraku
"Amerykańcom się oberwało"? Nie tak jak sugeruje nagranie
Gabriela Sieczkowska
Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski (P) i minister spraw zagranicznych Rumunii Oana-Silvia Toiu (L)
Sikorski: proszę o odpowiedzialność za siebie i za kraj
BIZNES
Wypadek autokaru z pojazdem ciężarowym pod Konotopem
"Zobaczyłem autobus szkolny i pędzącą z góry ciężarówkę z naczepą"
Szczecin
imageTitle
Gracz Realu zerwał więzadło i łąkotkę. Mundial ma z głowy
Najnowsze
Całkowite zaćmienie Księżyca obserwowane z Korei Południowej
Całkowite zaćmienie Księżyca na zdjęciach i nagraniach
METEO
Robert Fico
Żartują z sobowtórki Roberta Ficy. Kim jest "królowa Słowacji"
Świat
imageTitle
Polak mistrzem świata. Czekaliśmy 53 lata
EUROSPORT
imageTitle
Głośne wybuchy i błyskawiczna ewakuacja z kortu
EUROSPORT
Klasa lekcyjna (zdjęcie ilustracyjne)
Wyczuli gaz w szkole. Uczniowie na lekcjach zdalnych, wiadomo kiedy wrócą
Trójmiasto
Ładunek spadł z samochodu
Ładunek spadł z przyczepki na jezdnię. Tuż przed radiowozem
WARSZAWA
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Śmierć matki i syna na przejeździe kolejowym. Ustalenia śledczych
WARSZAWA
Brytyjski raper Justin Clarke-Samuel, "Ghetts"
Więzienie dla muzyka po wypadku w Londynie
Kultura i styl

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica