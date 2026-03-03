Trump: Chcą rozmawiać. Powiedziałem: za późno

Trump o najgorszym scenariuszu dla Iranu i "złej władzy" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wtorek jest czwartym dniem wojny na Bliskim Wschodzie. W sobotę Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej.

Trump: powiedziałem: za późno

We wtorek prezydent USA Donald Trump napisał na swoim portalu Truth Social, że obrona powietrzna, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Dowództwo Iranu "zniknęły".

"Chcą rozmawiać. Powiedziałem: 'Za późno!'" - dodał.

CZYTAJ TAKŻE: "Najgorszy scenariusz". Donald Trump o Iranie

Do swojego komunikatu dołączył tekst o powstawaniu "doktryny Trumpa" autorstwa Marca Thiessena, konserwatywnego publicysty i byłego autora przemówień prezydenta George'a W. Busha. Zdaniem Thiessena Trump pokazuje "nowy sposób przywództwa" i "sposób na zmianę świata" bez angażowania wojsk lądowych. Wyraził przy tym przekonanie, że jeśli Trumpowi uda pokonać się Iran, dołączy do panteonu najważniejszych prezydentów USA, takich jak Franklin D. Roosevelt i Ronald Reagan.

Trump wcześniej wyrażał zainteresowanie podjęciem rozmów z nowymi przywódcami Iranu, ale nie potrafił określić, kiedy miałoby do nich dojść.

Donald Trump Źródło: PAP/EPA

W kolejnym wpisie powtórzył też swoje wcześniejsze stwierdzenia, że USA mają "nieograniczone" zasoby broni "średniej i wysokiej klasy". Określił również jako "haniebny" artykuł dziennika "Wall Street Journal" o kurczeniu się zapasów amunicji, między innymi systemów obrony powietrznej.

Trump: Iranowi kończą się wyrzutnie

We wtorek Trump mówił także serwisowi Politico, że amerykańskie firmy zbrojeniowe w szybkim tempie produkują niezbędne dla USA uzbrojenie.

Dodał, że irańskie zdolności wojskowe są stale osłabiane. Przyznał też, że irańskie siły będą jeszcze "przez pewien czas" wystrzeliwać pociski.

Prezydent też oświadczył, że Iranowi "kończą się wyrzutnie". Jak dodał, kończą się im też stanowiska do wystrzeliwania, gdyż są one "dziesiątkowane". Serwis Politico zwrócił uwagę, że dotychczas żaden inny przedstawiciel administracji Trumpa nie przekazywał takich informacji.

OGLĄDAJ: Trump: Izrael nie zmusił mnie do ataku na Iran

opracowała Anna Kwaśny