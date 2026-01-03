"To jest główny powód, dla którego Amerykanie muszą zadziałać w tym rejonie"

W stolicy Wenezueli, Caracas, odnotowano w sobotę nad ranem głośne eksplozje, którym towarzyszyły dźwięki przypominające przelatujące samoloty - podała agencja AFP. Ponadto według Reutersa południowa część miasta, w pobliżu bazy wojskowej, została pozbawiona prądu. Wenezuelski prezydent Nicolas Maduro ogłosił w kraju stan wyjątkowy.
Stacja CBS News podała, że "ataki na obiekty w Wenezueli zlecił Donald Trump". Reuters cytuje oświadczenie rządu Wenezueli, który zakomunikował, że "odrzuca agresję militarną Stanów Zjednoczonych".
Ekspertka: Trump chce rozdawać karty
Prof. Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, autorka podcastu "Wolna Amerykanka" zwróciła uwagę, że eskalacja na linii Waszyngton-Caracas rozwija się już od października.
- Były takie momenty, kiedy u wybrzeża Wenezueli zgromadzono 10 procent amerykańskiej floty. Niebagatelne są zasoby, które wskazują na to, że amerykańska administracja jest zdecydowana, żeby podjąć jakieś kroki (przeciwko Wenezueli - red.) - stwierdziła w programie "Wstajesz i weekend" w TVN24.
Jak Donald Trump tłumaczy swoją agresywną politykę wobec Wenezueli? - Po pierwsze handel narkotykami - wskazała ekspertka. Jak podkreśliła, Trump "utożsamia reżim Maduro z falą napływających do Stanów Zjednoczonych narkotyków, ale też migrantów".
- Donald Trump twierdzi, że Nicolas Maduro stoi na czele gangu narkotykowego. To jest ten główny powód, dla którego tam Amerykanie wkroczyć muszą i muszą zadziałać w tym rejonie - tłumaczyła.
Druga sprawa - dodała - to jest kwestia wizerunku prezydenta. - On jest zdecydowany działać na rzecz interesów Stanów Zjednoczonych. Tutaj mocno pobrzmiewa ton neokolonialny - oceniła. - Donald Trump mówi: my tam idziemy po swoje. Oni mają ropę, wykorzystują ją w celach niezgodnych i z naszymi interesami, i z naszym wyobrażeniem roli w Wenezueli, i my tam będziemy rozdawać karty - mówiła, wyjaśniając narrację amerykańskiego prezydenta.
Autorka/Autor: momo
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Reuters