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Świat
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Donald Trump kończy 80 lat. Największy błąd popełnili ci, którzy go zlekceważyli

Michał Sznajder
Michał Sznajder
Donald Trump
Donald Trump
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL
Ubrany w ogrodniczki, z widłami w dłoni śpiewał na scenie. Reklamował steki, pizzę i ciastka. Przed milionami widzów pozwolił satyrykowi czochrać swoje włosy. Był gwiazdą reality show. Jego kasyna bankrutowały. Dwukrotnie został prezydentem Stanów Zjednoczonych i zmienił świat, może nawet nieodwracalnie. Udowodnił też, że nazywanie jego pierwszej kadencji "wypadkiem przy pracy demokracji" było błędem. Donald Trump właśnie kończy 80 lat. Artykuł dostępny w subskrypcji

O Donaldzie Trumpie pierwszy raz usłyszałem jakieś 20 lat temu, a "zajmuję się" nim zawodowo od około 11 lat. Pamiętam moment, gdy ogłaszał starania o prezydenturę - zjechał schodami elektrycznymi na inauguracyjny wiec i ogłosił swoje ambicje. Mówił wówczas o nielegalnych imigrantach z Meksyku jako o "przestępcach i gwałcicielach". Ależ to wzbudziło emocje i doprowadziło do furii progresywne elity. Ależ to spodobało się ludziom, którzy mieli elit dość.

Wydawało się, że ta walka o prezydenturę nie miała prawa się udać. Przed wyborami w roku 2016 atmosfera była jednoznaczna: czas na Hillary Clinton. O nominację demokratów starała się tylko garstka kandydatów, wiadomo było bowiem, że to jest JEJ moment. Była szefowa dyplomacji, była senator, była Pierwsza Dama - CV imponujące. Nawet kilkadziesiąt godzin przed dniem wyborów, niektórzy czołowi analitycy mówili, że wygra na 85 proc.

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Tagi:
Donald TrumpUSAJoe Biden
Michał Sznajder
Michał Sznajder
Dziennikarz TVN24 i TVN24 BiS, specjalista ds. USA
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