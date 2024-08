Trump fałszywie sugeruje, że popiera go Taylor Swift i jej fanki

W niedzielę Donald Trump udostępnił na założonej przez siebie platformie społecznościowej Truth Social post sugerujący, jakoby miał poparcie fanek Taylor Swift. "Akceptuję!" - napisał w komentarzu. W ciągu kolejnych dwóch dni wpis byłego prezydenta został podany dalej blisko trzy tysiące razy i zebrał ponad dziewięć tysięcy polubień. Zarazem trafił na czołówki światowych mediów jako przykład dezinformacji. Zawierał on bowiem mogące wprowadzać w błąd obrazy wykreowane przy pomocy sztucznej inteligencji. "Trump publikuje fałszywe zdjęcia Taylor Swift i jej przyjaciółek wykonane przez sztuczną inteligencję, fałszywie sugerując, że ma poparcie piosenkarki" - napisało CNN. "Trump fałszywie sugeruje, że Taylor Swift go popiera" - wskazało z kolei BBC.

Taylor Swift jak Wuj Sam

Większość udostępnionych przez Trumpa obrazów pierwotnie zostało opublikowanych na X (dawniej Twitter - red.) przez konto deklarujące w swoim opisie przynależność do ruchu MAGA (Make America Great Again - red.), który skupia zagorzałych zwolenników byłego prezydenta. Jedna z tych grafik stanowiła przeróbkę używanego podczas dwóch wojen światowych plakatu, nakłaniającego do wstępowania do amerykańskiej armii. Zamiast wykorzystanego w oryginale wizerunku Wuja Sama (personifikacji Stanów Zjednoczonych - red.) obraz ten przedstawiał jednak twarz Taylor Swift. Opatrzono go napisem o następującej treści: "Taylor chce, byś głosował na Donalda Trumpa".