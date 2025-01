"Ta administracja Donalda Trumpa będzie bardzo dobrze przygotowana"

- Wiem, że są gotowi, rozmawiałam z wieloma zaangażowanymi w to osobami - zaznaczyła. - Pracują nad tym od miesięcy - stwierdziła. - Ta administracja Trumpa będzie bardzo dobrze przygotowana, naprawdę, w porównaniu do pierwszej administracji, są o wiele bardziej gotowi - podkreśliła.

Przyznała przy tym, że Donaldowi Trumpowi może nie udać się zakończyć wojny w Ukrainie już pierwszego dnia od objęcia władzy, chociaż zapowiadał to w kampanii wyborczej. - W tej chwili dużo się dzieje, musimy wysłuchać wszystkie strony, w tym naszych sojuszników europejskich, więc zajmie to trochę czasu - tłumaczyła.

Polska "jednym z najważniejszych sojuszników"

Zdaniem Nauert Polska będzie postrzegana przez ekipę Trumpa jako "jeden z najważniejszych sojuszników" Stanów Zjednoczonych. - Ta administracja jest świadoma, jak Polska przyczyniła się, z punktu widzenia PKB, do rozwoju NATO. Chyba w tym momencie macie 4,4 procent (wydatków na obronność, zgodnie z budżetem na 2025 rok to 4,7 proc. PKB - red .). Więc jesteście liderem Europy i ta administracja, jak sądzę, jest tego świadoma - powiedziała.

W rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN stwierdziła, że skutek odnoszą też apele Donalda Trumpa do państw NATO, "aby te więcej się przyczyniały do rozwoju" Sojuszu. - Już widzimy, że to się dzieje, gdy kraje zwiększają swoje zaangażowanie. Mówią, że są gotowe się dodatkowo zaangażować na Ukrainie - oceniła. - Częścią tego, co chciał zrobić Trump, jest zachęcanie europejskich sojuszników do tego, aby robiły więcej na swoim podwórku - dodała.