"Załoga Trumpa patrzy na Polskę jak na dobrego Europejczyka"

Polska "dobrym Europejczykiem"

Wojna w Ukrainie a rola Polski

Słowa Trumpa o Grenlandii "to hańba"

Daniel Fried pytany był również o słowa Donalda Trumpa, że " posiadanie i kontrola Grenlandii są dla USA absolutną koniecznością " i nie wykluczył w tym celu nawet użycia przymusu militarnego . Stwierdził, że Trump "nie ma podstaw, by nawet jako żart mówić w taki sposób". - To bzdura. To hańba - powiedział. Grenlandia jest obecnie terytorium autonomicznym zależnym od Danii .

Były ambasador odniósł się zarazem do słów Donalda Trumpa skierowanych do dwóch innych państw: Kanady, której włączenie do terytorium USA sugerował, oraz Panamy, której groził odebraniem kontroli nad Kanałem Panamskim. - Wobec Kanady to jest żart, to presja, absurd - ocenił. - Wobec Panamy być może jest kwestia merytoryczna co do działalności Chińczyków wokół Kanału (Panamskiego). To zrozumiałe - dodał stwierdzając, że to też przykłady na wywieranie przez Trumpa "presji".