Dominikana. Zawalił się dach klubu nocnego Źródło: ENEX

Co najmniej 18 osób zginęło w wyniku zawalenia się dachu klubu nocnego na Dominikanie. Na miejscu trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Służby przekazały, że pod gruzami mogą znajdować się żywi ludzie.

Kluczowe fakty Tragedia w stolicy Dominikany, Santo Domingo. Podczas koncertu popularnego piosenkarza zawalił się dach.

Zginęło co najmniej 18 osób, dokładna liczba rannych nie jest jeszcze znana.

Służby nadal prowadzą poszukiwania ludzi pod gruzami zawalonego budynku.

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek czasu lokalnego w klubie Jet Set w stolicy Dominikany, Santo Domingo. Policja poinformowała, że w trakcie trwającego tam koncertu popularnego piosenkarza Rubby Pereza zawalił się dach, w wyniku czego co najmniej 18 osób zginęło.

Dominikana. Służby w miejscu zawalenia się dachu klubu Źródło: PAP/EPA/ORLANDO BARRIA

ZOBACZ TEŻ: Po wichurze i ulewach runął dach, zginęły trzy osoby

Tragedia w klubie nocnym

Nie jest jasne, ile dokładnie osób zostało rannych. Juan Manuel Mendez, dyrektor krajowy ds. zarządzania kryzysowego, przekazał, że karetki kursowały z miejsca tragedii do lokalnych szpitali ponad sto razy, czasem transportując więcej niż jedną osobę. Reuters, powołując się na władze, informuje o co najmniej 121 osobach rannych.

Jednocześnie na miejscu nadal trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. - Nadal pracujemy, szukamy ludzi pod gruzami. Uważamy, że wielu z nich jest nadal żywych, dlatego służby nie przestaną, dopóki nie znajdziemy ostatniej osoby w tych gruzach - powiedział Mendez.

Jak dotąd nie jest jasne, co doprowadziło do katastrofy. Jet Set to popularny klub w mieście, gdzie w poniedziałkowe wieczory często odbywają się koncerty - pisze BBC. Według lokalnych mediów dach zawalił się, gdy piosenkarz Perez był na scenie. Według doniesień udało się go uratować.

Kondolencje rodzinom ofiar złożył prezydent Dominikany Luis Abinader, a także burmistrzyni stolicy Carolina Mejía de Garrigó. "Nasze miasto budzi się po strasznej tragedii, która wydarzyła się w klubie nocnym Jet Set. Moje najgłębsze wyrazy współczucia kieruję do rodzin, które wciąż czekają na wiadomości o swoich bliskich" - napisała w serwisie X.